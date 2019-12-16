Через год Украине будет нечего предложить России в вопросе газового транзита

Политическая составляющая отношений России и Украины осложняет заключение сделки между «Нафтогазом» и «Газпромом», но все стороны понимают, что они обязаны прийти к соглашению. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Соглашения нет

НАК «Нафтогаз Украины» опроверг информацию, что Российская Федерация и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту российского газа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба украинской газовой компании.

«Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности», — сообщила пресс-служба компании.

Ранее поступила информация, «Нафтогаз» и «Газпром» после встречи в Вене смогли прийти к предварительным договоренностям по транзиту газа из Российской Федерации через Украину. Сообщалось, что стороны ведут активное обсуждение конкретики.

Политика мешает

Как отметил Евгений Валяев, газовый спор между Россией и Украиной хоть и является традиционно сложным, но все-таки никогда не являлся тупиковым. Это больше вопрос экономики и бизнеса, чем политики. Поэтому стороны обязательно придут к компромиссному соглашению, как приходили к нему и в предыдущих случаях.

«Конечно, именно политическая составляющая отношений России и Украины осложняет скорость заключения сделки между «Нафтогазом» и «Газпромом», но все стороны понимают, что они обязаны прийти к соглашению. Этого от них ждут как в своих странах, так и европейские политики», — пояснил Евгений Валяев.

По мнению эксперта, участие Еврокомиссии в газовых переговорах имеет большое значение, ведь российская сторона в определенный момент разочаровалась в поведении Киева при Петре Порошенко по транзиту газа. Украинская сторона поставила себе цель подавать иски против «Газпрома», спорить, блокировать, мешать — такое поведение не могло не сказаться на репутации украинской стороны как долгосрочного партнера. Москва готова была вернуться к переговорам только при посредничестве европейцев.

«При Петре Порошенко у украинских политиков и бизнесменов отсутствовало видение долгосрочной стратегии по выстраиванию отношений с Россией. Антироссийский консенсус, устоявшийся среди украинской постмайданной элиты, продолжает мешать прагматично выстраивать отношения с Москвой в тех областях, где необязательно обсуждать болевые точки в отношениях между странами. У России много проблемных тем, например, с Германией, но это не мешает Москве и Берлину торговать и реализовывать энергетические проекты. Киев должен прийти к пониманию того, что должно быть выгодно их стране — прагматичные торговые отношения с Россией очень важны», — добавил Евгений Валяев.

Политолог обратил внимание, что при Петре Порошенко украинская элита сжигала, во многом назло себе, все мосты отношений с Россией. Когда экономические отношения между Россией и Украиной начнут выравниваться, а к этому стремится кабинет Владимира Зеленского, то вернуть доверие как надежного экономического партнера будет очень сложно.

«Нафтогаз» подходит к переговорам с «Газпромом», имея на руках куда меньше козырей, чем у них было совсем недавно. Санкции США против «Северного потока — 2» способны лишь незначительно увеличить срок ввода газопровода, а поддержка ЕС при переговорах с Москвой, которые обязывают российскую сторону сохранить украинский транзит, не является уже ощутимым преимуществом», — рассказал Евгений Валяев.

По словам эксперта, «Северный поток — 2» заработает в 2020 году с потенциалом в 55 млрд кубометров газа в год, а к середине года заработает европейская нить «Турецкого потока» с потенциалом в 15 млрд кубометров. Суммарный объем этих нитей позволяет снизить транзит через Украину в несколько раз. Политолог обратил внимание, что украинская сторона понимает, что продление транзита на год не отвечает их интересам, ведь через год, когда все нити заработают на полную мощность, Киеву будет нечего предложить российской стороне. Поэтому Киев стремится к заключению 10-летнего долгосрочного соглашения о транзите газа.

«Российская сторона готова к заключению и долгосрочного соглашения, но хочет, чтобы Киев завершил все судебные разбирательства по газу. Это справедливое требование, которое бы установило более здоровые отношения в этом вопросе между сторонами. Ситуация, когда торговые партнеры стараются насолить друг другу, не является здоровой и не способствует нормальному диалогу», — заключил Евгений Валяев.

Ранее Украина угрожала, что в случае отсутствия транзитного контракта займется «конфискацией» российского газа, который предназначается странам Европейского союза, в свои хранилища. В Госдуме такие условия Киева сочли воровством.