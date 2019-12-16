Соловьев рассказал, как США сами свели на нет свои «планы по военному доминированию»



Москва, 16 декабря. Россия свела на нет планы США по военному доминированию. Американцы просчитались, когда не поверили в возможности ВПК РФ, заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Он напомнил, что стратегические аналитики и эксперты из Вашингтона совсем недавно проводили анализ программы разработки новых вооружений РФ, и никто из них не увидел ничего, что может представлять потенциальную опасность для Штатов. Но каково же было их разочарование, когда у Москвы уже в конце 2010-х годов появились уникальные гиперзвуковые ракетные комплексы, которые просто обнулили все разработки Штатов. После этого американцам ничего не оставалось кроме как заняться перерасчетами.

«Это очень тревожный и серьезный момент. Они признают, что не посчитали, не поверили, что в России это возможно – это важнее, чем отставание. Так же, как они не посчитали Крым, не посчитали Сирию» – сказал журналист.

Из-за этих просчетов Штаты были вынуждены менять вектор военного развития, сосредоточившись на космическом оружии и цифровых технологиях.

«Если бы мы не сделали новые технологии уже к 2020 году, у них было бы подавляющее преимущество. <…> Но как правильно сказал Яков Кедми, после появления новых видов вооружений впервые за много десятилетий Россия может не волноваться за свою безопасность», — заключил он.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщила, как американский генерал Джон Рафферти анонсировал разработку гиперзвуковой ракеты против системы ПВО России, в том числе и против ЗРК С-400. В России в ответ на это напомнили о создании зенитных ракетных систем нового поколения С-500. Эти комплексы способны уничтожать гиперзвуковые ракеты. На вооружение ВС РФ они поступят уже в 2020 году.