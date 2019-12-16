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Крымский мост стал драйвером турпотока на полуостров

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Крымский мост стал драйвером турпотока на полуостров

Симферополь, 16 декабря. Благодаря Крымскому мосту количество туристов на полуострове значительно увеличилось. Об этом заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

По его словам, Крымский мост стал драйвером туристического потока в Крым.

«Анализируя туристический поток, мы имеем порядка 60% гостей, которые попадают на полуостров по Крымскому мосту», — пояснил министр.

Он также добавил, что в связи с увеличением турпотока на полуострове власти Крыма подготовили десятки специальных экскурсионных маршрутов. Кроме того, в будущем на полуострове может появиться горнолыжный курорт.

«Крым имеет серьезные перспективы роста с точки зрения экскурсионного туризма. Огромное историческое наследие от античных времен до современной истории и большое количество мест для показа», — отметил Волченко.

Министр подчеркнул, что Крым является отличным местом для отдыха в период новогодних праздников. Полуостров сможет удивить всех приезжих разнообразными праздничными программами и доступными ценами, а также теплой погодой, передает телеканал «Звезда».

Источник: «Звезда»
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