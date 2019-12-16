Обвиняемый в убийстве аспирантки Соколов заявил, что пишет книгу об истории их любви

Москва, 16 декабря. Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что пишет книгу об истории их любви. По словам экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета, он уже неоднократно передавал слова раскаяния и извинения родным убитой.

В беседе с журналистами историк Соколов заявил, что находится сейчас не в следственном изоляторе, а в специализированном учреждении, где проходит экспертизу. Историк отметил, что условия в СИЗО «Бутырка» «не очень», но в медучреждении — «более-менее». При этом Соколов утверждает, что бытовые вопросы его не волнуют, так как ему сейчас «не до этого».

«Душа плачет навзрыд! Я не понимаю, как такое могло произойти. Я не верю, что Анастасии больше нет… Мне не хватает лишь бумаги и ручки, чтобы написать свои воспоминания о ней, пока я окончательно не сошел с ума», — заявил Соколов в беседе с Пятым каналом.

Обвиняемый добавил, что «убил не только свою возлюбленную, но и себя». Журналист поинтересовался, пишет ли сейчас Соколов какую-либо работу.

«Это — единственное, чем я сейчас живу. Пишу книгу о нашей с Анастасией любви», — ответил подследственный.

Соколов также добавил, что уже неоднократно передавал слова раскаяния и извинения семье убитой Анастасии Ещенко через адвоката, однако отметил, что «вряд ли они здесь уместны». Историк добавил, что при первой возможности лично принесет извинения родным жертвы.

В начале декабря стало известно, что Соколова доставили в психбольницу московского следственного изолятора «Бутырка». В больнице он пройдет психиатрическую экспертизу.

Напомним, бывшему преподавателю Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Его арестовали по решению Октябрьского районного суда Петербурга до 8 января 2020 года.

9 ноября сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали Соколова. Историка выловили из Мойки, в которую он упал, пытаясь утопить рюкзак с отрубленными женскими руками. В квартире Соколова полиция обнаружила обезображенное тело Ещенко.

Позже историк оформил явку с повинной. По информации СМИ, преподаватель вуза застрелил свою бывшую ученицу, с которой состоял в романтических отношениях, еще 7 ноября. После убийства он спрятал тело жертвы, намереваясь избавиться от него по частям.