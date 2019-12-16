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Корейские ученые создали «умные» контактные линзы

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Корейские ученые создали «умные» контактные линзы

Сеул, 16 декабря. Группа южнокорейских ученых создала «умные» контактные линзы, по которым врачи смогут отслеживать состояние глаз. Они содержат электронные микросхемы, батареи и антенны.

Специалисты протестировали устройство на кроликах и человеке.

«Умная контактная линза предназначена для коррекции зрения и управления электронными устройствами», — рассказал руководитель команды исследователей, профессор Национального института науки и техники Ульсана Санг-Янг Ли.

По его словам, в теории линзы могут бесконечно сканировать глазные жидкости и выявлять различные глазные расстройства на ранних этапах, сообщает Planet Today.

Ученый также добавил, что разработка функционально ничем не отличается от обычных линз: они имеют такой же размер, мягкость и гибкость, не вызывает раздражения глаз и не уменьшает поле зрения.

«Кролики и человек-волонтер носили контакт в течение 10 минут, чтобы продемонстрировать его пригодность для ношения», — рассказал Ли.

Исследователи признают, что более длительные эксперименты ставить пока рано. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем с помощью новейших линз врачи смогут отслеживать прогрессирующие глазные заболевания, такие как глаукома и даже диабет. В перспективе медики будут предсказывать глазные расстройства даже до появления характерных признаков в удаленном режиме.

Источник: Planet Today
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