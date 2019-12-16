Боевики в Триполи борются между собой, пока Хафтар расчищает дорогу в столицу

Боевики из террористической группировки «RADA» в ночь с 14 на 15 декабря атаковали штаб-квартиру «Батальонов революционеров Триполи» в Завият ад-Дахмани, чтобы похитить политзаключенных, удерживающихся там — в их числе сын Муаммара Каддафи, ливийский футболист Саади Каддафи и бывший начальник разведки Ливии Абдаллу Сануси.

Как сообщают источники, после вооруженных столкновений боевики террористической группировки «RADA», подконтрольной «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, перевели заключенных в неофициальную ливийскую тюрьму Митига. Есть вероятность, что заключенных позже перевезут в Мисурату.

Отметим, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара уже стоит на подступах к Триполи — операция по освобождению ливийской столицы от бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС), связанного с запрещенными в России международными террористическими организациями ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1 «Аль-Карама», начавшаяся весной 2019 года, сейчас в самой горячей фазе. Это и послужило мотивом для бандформирований в Триполи начать борьбу за власть и ценных пленников, которых можно будет позже выгодно обменять у сил ЛНА.

Напомним, неофициальная ливийская тюрьма «Митига» находится в столичном Триполи и контролируется боевиками местного бандформирования «RADA», которое официально входит в состав «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС). О тюрьме и ее «персонале» неоднократно писали в докладах СБ ООН. Эксперты международной организации обвиняли боевиков «RADA» в пытках, насилии, убийствах, работорговле, а также похищении и незаконном удержании людей в «Митиге» ради выкупа.

Кроме того, в данный момент в неофициальной ливийской тюрьме содержатся двое граждан РФ — социологи российского Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были похищены террористами «RADA» в мае 2019 года и до сих пор незаконно удерживаются в «Митиге». На протяжении пяти месяцев к узникам не пускали адвоката.

1 Организация запрещена на территории РФ.