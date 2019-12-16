Москва, 16 декабря. Два газовых месторождения к востоку от сирийского Хомса возобновили свою работу. Дамаск восстанавливает инфраструктуру САР после войны, несмотря на мародерства США и вооруженных формирований курдов, заявил военный эксперт Сергей Простаков.

Пресс-служба Министерства нефти Сирии сообщила, что суммарная мощность месторождений составляет миллион кубометров газа в год. Подключить месторождения удалось за 15 суток, что вызвано высоким спросом среди населения на газ.

До 2017 года месторождения в провинции Хомс находились под контролем боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Освободить стратегически важные объекты от джихадистов удалось благодаря помощи российских военных.

Однако значительная часть богатых ресурсами территорий Сирии оккупирована вооруженными формированиями курдов, поддерживаемыми США. Американские наемники и курдские боевики незаконно выкачивают ресурсы Сирии. Украденные ресурсы США сбывают ради наживы. Мародерство США и курдских террористов замедляет процесс восстановления Сирии после войны, а также препятствует урегулированию ситуации в регионе.

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков считает, что Вашингтон пытался сделать Сирию заложником американских амбиций, захватив богатые ресурсами сирийские территории. Планам США помешал Дамаск, который при поддержке России ведет борьбу с террористами и активно восстанавливает инфраструктуру.

«Потерпев геополитическую неудачу, власти США пытаются укрепить свои военные и экономические позиции, попутно обогатив некоторых лоббистов из нефтегазового сектора экономики, которые начали хищническую добычу ресурсов в чужой стране. Сирия стала бы заложником амбиций и аппетитов американских политиков, военных и корпораций, которые наплевательски относятся к международному праву и суверенитету страны, если бы не помощь России», ― заявил эксперт в комментарии «Инфореактору».

Простаков добавил, что возобновление добычи ресурсов в освобожденных от боевиков районах Сирии позволит Дамаску улучшить экономическое положение и восстановить разрушенную инфраструктуру.

«Добываемое на контролируемой правительством территории топливо в итоге будет служить интересам сирийского народа, а похищаемая американцами у Сирии нефть — только интересам руководства больших корпораций и верхушки гражданской и военной власти США», ― подытожил эксперт.

Россия оказывает Дамаску необходимую помощь в восстановлении инфраструктуры. Федеральное агентство новостей представило третью часть из серии материалов, в которой сообщается, что освобождение нефтегазовых полей Пальмиры российскими военными привело к стабильной подаче электроэнергии и старту хозяйственных процессов.

Вторая часть из цикла материалов обличила связи американцев и боевиков в Сирии. Журналистам удалось выяснить, что США на постоянной основе поставляют террористам инструкторов, обеспечивают всем необходимым вооружением, беспилотными летательными аппаратами и наемниками в обмен на сирийские нефтяные ресурсы.

При этом США ведут войну не только в Сирии, но и в информационном пространстве. Вашингтон организовал в России сеть СМИ, распространяющих «вбросы» сирийских боевиков, об этом говорится в четвертой части расследования ФАН. В первой части речь шла о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.