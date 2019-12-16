Американский политолог прокомментировал скандал с главой МВД Эстонии и премьером Финляндии

Таллин, 16 декабря. Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин на пост премьер-министра Финляндии словами Владимира Ленина о том, что «любая кухарка может стать министром».

Высказывание Хельме вызвало критику со стороны общества, после чего глава МВД Эстонии был вынужден принести свои извинения Санне Марин.

Политолог из США Эндрю Корыбко прокомментировал данный инцидент, напомнив, что Март Хельме также возглавляет Консервативную народную партию Эстонии (EKRE), поэтому Санна Марин является его идеологическим противником.

Корыбко добавил, что высказывание Хельме является уместным и вполне нормальным, так как отражает главный демократический принцип — «свободу слова».

«Такие консерваторы, как глава МВД Эстонии, считают ЕС единым целым, похожим на СССР, поэтому цитирование Ленина было вполне приемлемым в этом контексте», — отметил политолог.

Он также выразил уверенность, что высказывание Хельме не повлияет на двусторонние отношения Финляндии и Эстонии, так как позиции Хельсинки и Таллина очень близки по многим вопросам, передает телеканал «360».