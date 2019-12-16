На Apple и другие крупные компании подали в суд за нелегальное использование детского труда

На компании Apple, Google, Microsoft, Dell и Tesla был подан коллективный иск — некоммерческая организация «International Rights Advocates» выдвинула обвинения в использовании детского труда при добыче кобальта в африканской Демократической Республике Конго.

В вашингтонский суд подали иск представители 14 семей, дети в которых погибли или получили увечья при добыче кобальта в шахтах, которые принадлежат британскому сырьевому трейдеру Glencore. В настоящее время известно о пяти детских смертях, другие юные труженики получили травмы серьезной степени тяжести.

Обратившиеся в суд граждане заявляют, что в вышеуказанных компаниях знали о незаконном детском труде: «работодатели» должны были контролировать цепочку поставок, но не занимались этим, а бездействие со стороны руководства в результате и стало основной причиной гибели и травм детей.

Как утверждают истцы, маленькие труженики не просто вынуждены были работать на полную ставку — им постоянно грозила опасность завала туннелей и прочих прецедентов, часто случающихся при добыче полезных ископаемых в Конго. Иск подал Терренс Коллингсворт в округе Колумбия (США) от имени сразу нескольких человек — по их мнению, компании явно не заинтересованы в том, чтобы мировая общественность узнала о добыче кобальта детскими руками. Именно поэтому истец изъявил желание, чтобы дело рассматривалось судом присяжных. Он требует, чтобы ответчики профинансировали медицинскую помощь маленьким шахтерам. Суммы должен определить суд по окончании заседания.

Apple, Google, Microsoft, Dell и Tesla оставили иск без внимания и никак не комментировали ситуацию, однако известно, что компании уже сталкивались с подобными обвинениями. В прошлый раз в Apple заявили, что якобы не смогли определить происхождение кобальта, который использовала компания.