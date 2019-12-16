Жену первого вице-президента Зимбабве обвиняют в покушении на него

Хараре, 16 декабря. Прокуратура Зимбабве предъявила Мэри Чивенге, супруге первого вице-президента страны Константино Чивенги, обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщил прокурор Майкл Реза.

В обвинительном акте сказано, что Мэри Чивенга 23 июня 2019 года отказала своему супругу в доступе к медицинской помощи.

«Только сотрудникам службы безопасности удалось доставить его в больницу», — заявил Майкл Реза, передает Bloomberg.

Суд одного из районов Хараре постановил оставить Мэри Чивенгу под стражей до 30 декабря.

Жену первого вице-президента Зимбабве задержали 15 декабря по обвинениям в отмывании денег и вымогательстве иностранной валюты. Как сообщают СМИ, бывшая модель вышла замуж за Константино Чивенгу в 2011 году. По информации прессы, отношения между супругами испортились, когда 63-летний Чивенга летом 2019 года неожиданно заболел. Его направили на лечение в Китай, где он провел четыре месяца. Официальный диагноз первого вице-президента Зимбабве неизвестен, однако источники в окружении чиновника заявляли, что речь могла идти об отравлении.

Константино Чивенга — один из наиболее влиятельных политиков Зимбабве. Он участвовал в вооруженной борьбе за освобождение страны от колониального режима. Кроме того, Чивенга сыграл заметную роль в смещении Роберта Мугабе с поста главы Зимбабве в 2017 году.