Москва, 16 декабря. Российский телеведущий Владимир Соловьев не имеет ничего общего с западными пропагандистами, заявил израильский эксперт Яков Кедми.

Специалист напомнил, что часто принимает участие в передачах Соловьева, и ведущий, по его словам, никогда не мешает ему высказывать свою точку зрения, «не хамит и не перебивает». И тут дело совсем не в связывающих их дружеских отношениях, подчеркнул он.

«Соловьев дает высказаться представителям трех-пяти различных точек зрения в отличие от CNN и NYT, подавляющих любое инакомыслие в угоду политическим заказчикам», — подчеркнул он.

Кроме того, Кедми защитил ведущего от нападок «за Крым». Недоброжелатели обвинили Соловьева, что он ведет себя якобы непоследовательно: сначала заявляет, что Крым не нужен России, а потом поддерживает воссоединение полуострова с РФ. По мнению Кедми, такие выпады в адрес журналиста выглядят как минимум странно, потому что «только осел никогда не меняет своего мнения».

«Это естественный процесс», — добавил он.

Как отмечает ФБА «Экономика Сегодня», сам Соловьев считает, что жители Крыма, проведя референдум о воссоединении с РФ, реализовали свое право на самоопределение.