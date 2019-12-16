Сирия, 16 декабря. Боевики «Тахрир аш-Шам» казнили гражданского в Идлибе. Конвой ВС США прибыл в Дейр-эз-Зор к нефтегазовому месторождению Аль-Омар. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии совершили боевой вылет на юге Идлиба, где нанесли точечные авиаудары по опорным пунктам джихадистов «Тахрир аш-Шам».

«Исламское государство1»: подозревается в нападении на курдского боевика в Дейр-эз-Зоре и организации подрыва в Ракке.

Курдские вооруженные группировки: потеряли одного боевика при нападении неизвестного в Дейр-эз-Зоре, заявили о готовности выпустить из «Аль-Хола» около сотни семей.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Идлибе казнила гражданского по приговору «шариатского суда».

Международная коалиция: направила конвой подкрепления в Хасаку и группу экспертов в сопровождении военных и бронетехники в Дейр-эз-Зор к нефтегазовым полям Аль-Омар.

Провинция Дейр-эз-Зор

Колонна бронетехники подкрепления для военнослужащих армии США прибыла в районе нефтегазового месторождения Аль-Омар, занятого американскими солдатами с курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF). Как стало известно Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в состав группы также вошли эксперты по нефтедобыче и геологической разведке, так как США намерена увеличить добычу нефти на востоке Сирии. В команду вошли 15 инженеров и техников, которые будут также обучать нефтедобыче членов SDF, которым ранее была поручена охрана месторождения. Напомним, что президент США Дональд Трамп открыто признал, что армия США не намерена покидать районы Сирии, богатые нефтью и намерены оставить для охраны месторождений «от террористов ИГИЛ»1 порядка двухсот военнослужащих. Однако, президент Сирии Башар Асад сообщил в интервью для китайского телеканала Phoenix о тысячах американских наемниках из частной военной компании Blackwater, которые заняты контрабандой сирийской нефти. По информации Министерства обороны РФ, общий оборот получаемый армией США с оборота нефти и топлива оценивается в 30 миллионов долларов в месяц.

В поселке Аль-Эзба неизвестный застрелил из пистолета с глушителем курдского боевика. Как сообщает медиаресурс Alk Habour, боевик проводил патрулирование в жилых кварталах поселка, когда неизвестный на мотоцикле открыл по нему огонь на поражение, после чего скрылся с места преступления. SDF подозревают в нападении членов «спящей ячейки» «Исламского государства».

Провинция Идлиб

На юге провинции в приграничной с Алеппо зоне ВКС РФ нанесли точечные удары с воздуха по укреплениям радикалов «Тахрир аш-Шам» у города Джарджаназ. К вылеты российской авиации также присоединились ВВС Сирии. Информация о потерях радикалов в живой силе и боевой технике пока что уточняется, как сообщает источник в сети Twitter (@ufuk_sy). Позже ВВС Сирии нанесли точечные авиаудары по укрепления альянса «Тахрир аш-Шам» у поселка Гадфа, Дейр-аш-Шарки и Абу-Дафна.

Как сообщает агентство Anna News, боевики группировки «Тахрир аш-Шам» казнили задержанного восемь месяцев назад местного жителя города Идлиб, которого приговорил к смерти «шариатский суд».

Провинция Ракка

На востоке Сирии продолжается серия нападений неизвестных на курдских радикалов. Член курдской самоназванной «милиции» «Асайиш» подорвался на самодельной бомбе, установленной в жилом квартале города Ракка. Как сообщает новостное агентство Alk Habour, в настоящее время ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за покушение на курдского боевика. Других пострадавших при подрыве не было. Сами курдские радикалы подозревают, что бомба была установлена террористами «Исламского государства».

Провинция Хасака

К городу Аш-Шаддади на северо-востоке провинции прибыл конвой ВС США, в состав которого вошли медицинские и грузовые автомобили, цистерны и спецтранспорт, включая бронетехнику. Конвой проследовал в направлении базы армии США, о чем сообщает агентство Anna News.

«Демократические сил Сирии» (SDF) заявили, что около ста семей беженцев, которые временно размещены в лагере «Аль-Хол», смогут покинуть лагерь и вернутся в свои дома в Дейр-эз-Зоре. Как сообщает новостной портал Deir Ezzor, десятая группа беженцев, которые покинут «Аль-Хол», состоит из 350 человек. Все они проживали до начала гражданского конфликта в Сирии в Дейр-эз-Зоре. В ходе переговоров в местными арабскими шейхами племен, SDF составили списки беженцев, которые не участвовали в деятельности террористов «Исламского государства» и за которых готов поручиться родоплеменной союз по месту их прежнего места жительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.