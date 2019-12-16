Бывший депутат Рады проклял 2014 год и восхитился Крымским мостом

Москва, 16 декабря. Бывший депутат Верховной рады от «Партии регионов» Алексей Журавко заявил, что за пять лет Украина пришла в упадок, а Россия тем временем реализует такие инфраструктурные проекты, как Крымский мост.

На своем YouTube-канале политик выложил видеосъемку Крымского моста. В описании к ролику Журавко написал, что ненавидит украинскую власть за то, что она «уничтожает и не оставляет на своем пути ничего».

«Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю!» — заявил экс-депутат.

Он считает, что жители Украины ошиблись, поверив антироссийской пропаганде политиков, которые захватили власть в 2014 году.

«Смотрю я на это видео, восхищаюсь, радуюсь! Такой красоты я еще не видел», — поделился Журавко впечатлениями от кадров Крымского моста.

По словам экс-депутата, стоит мечтать, когда в Крым будут ходить украинские поезда, а страны будут торговать друг с другом.

Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года. Такой выбор сделало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме, прошедшем после госпереворота в Киеве.

Крымский мост является самым протяженным в России и Европе, его длина достигает 19 километров. Автомобильное движение по мосту открыл президент РФ Владимир Путин в мае 2018 года, железнодорожное сообщение будет запущено в декабре 2019 года.