В Госдуме призвали ужесточить меры против СМИ, публикующих фейки о Сирии

Москва, 16 декабря. Сотрудники русскоязычных либеральных СМИ, которые распространяют фейки о России в Сирии на деньги кураторов из США, не имеют права называть себя журналистами. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало четвертый материал, посвященный Сирии, в котором рассказывается о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих фейки о деятельности России в САР. В американскую сеть СМИ входят «Медуза», «Новая газета» и «Радио Свобода».

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил уверенность, что информационные издания, распространяющие недостоверную информацию, не должны осуществлять свою деятельность на территории России.

«Их нужно лишать лицензии, их нужно запрещать и пинками выгонять с нашей территории. Это псевдожурналисты, которые продались Западу за три копейки и сейчас работают против своей страны и против правды. Они не достойны даже называться журналистами», — пояснил депутат.

Парламентарий призвал не обращать внимания на ложь продажных СМИ, отметив, что военное присутствие России в Сирии является законным, передает «ПолитРоссия».

«Россия находится в Сирии законно, потому что к нам обратилось законное правительство. В отличие от США, которые там присутствуют без разрешения не только Дамаска, но и ООН», — добавил Чепа.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал, посвященный помощи России в Сирии и героизму россиян в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на территории Сирийской арабской республики.

Второй материал ФАН был посвящен связям США с террористической группировкой ИГ. Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке ИГ.

В первом материале рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.