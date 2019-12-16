Якубович предложил проводить над авторами фейковых новостей и статей суд чести

— Само собой. Но здоровье — все-таки наше внутреннее дело. Это естественным образом сказывается и на зрителях, перед которыми ты выступаешь.



Я помню жуткую травлю той же Пугачевой. Вот сидел сейчас, смотрел этот концерт и вспоминал. Какая-то дежурная по этажу какой-то гостиницы в тогда еще Ленинграде написала в газете какую-то чепуху (речь идет о так называемом «прибалтийском скандале», случившемся 24 августа 1987 года. — Прим. ФАН). Что-то там было не то с номером. Все тогда сильно разорались…



И я подумал — интересно, вот довели Пугачеву до состояния истерики, а ей ведь вечером выходить на сцену. Вот она должна выйти, и несколько тысяч человек должны получить удовольствие. Но первая, кто должен получить удовольствие от концерта, это сама Алла!



Теперь такой вопрос: что делать? Читать все эти статьи? И невольно обидеть потом несколько тысяч человек, которые пришли на певицу, заплатив, кстати, немалую сумму?



Тут же все очень просто. Но поскольку абсолютно всем, в том числе руководителям Союза журналистов, наплевать на это 12 раз, то каждый борется с этим самостоятельно. Что является печальным фактом. Я бы отнес это к некому, извините, даже преступлению против человечности.



Если подумать, то вот эти несколько тысяч человек, которых невольно обидели, могут предъявить иск. И тогда тот, кто это написал первым, должен вернуть деньги, которые они заплатили за концерт. Все просто, как апельсиновая корка!

