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16 декабря
Якубович предложил проводить над авторами фейковых новостей и статей суд чести
Популярный советский и российский актер, телеведущий Леонид Якубович заявил, что с авторами фейков должны бороться в первую очередь их коллеги из Союза журналистов — с помощью так называемого «суда чести», который раньше существовал у офицеров.

Бессменный с 1991 года «хозяин» воистину народной развлекательной телепередачи «Поле чудес» крайне редко дает интервью, тем более такие обстоятельные, какое удалось взять Федеральному агентству новостей. Более того, нашему корреспонденту посчастливилось даже побывать в квартире Якубовича, чем, скорее всего, немногие журналисты могут похвастаться.

Беседа велась на уютной кухне, где народный артист рассказал, почему в последнее время он редко снимается в кино, почему охладел к спорту как болельщик, какие команды КВН у него самые любимые и что необходимо делать, чтобы в Интернете не появлялись фейковые новости и статьи.

Началось же общение с приятной темы.
«Елка уже наряжена!»
Леонид Аркадьевич, скоро Новый год. Чем является для вас этот праздник? Как вы к нему относитесь, является ли он вашим любимым?
— Новый год — это детство!
Федеральное агентство новостей
Вспоминается детство?
— Нет, это вообще детство. У меня есть три самых любимых праздника — Новый год, день рождения и 9 Мая (День Победы). Все.
Елку когда наряжаете?
— Уже наряжена! Вся семья сидит, составляет меню — распределяем, кто что будет готовить, кто чего привезет. 31-го садимся за стол — я, жена, сын, дочь, сноха, внучка, подруги дочки. В общем, все собираются в одном месте.
Как-то смотрите на восточные гороскопы? Что можно ставить на стол, что нельзя, что можно есть в этот Новый год, что нельзя?
— Нет, никогда.
Федеральное агентство новостей
Подарки заранее покупаете или в последний момент, как многие россияне?
— Они уже заказаны. Все мне, как Деду Морозу, высказывают свои пожелания. (Улыбается).
Дедом Морозом становились когда-нибудь?
— Давно очень, когда дочка была маленькая.
У вас определенно напряженный график. Остается время на театры, кино, спортивные мероприятия?
— Я же играю в театре.
Имею в виду ходить и смотреть спектакли. Или какую-нибудь премьеру.
— На днях как раз был на премьере. «Тот самый концерт» Пугачевой. Очень здорово снято — лихо, профессионально.

Я сидел и жалел о том, что это сделано только ради Аллы. Потому что у нас были Муслим Магомаев, Леонид Утесов, Марк Бернес, Борис Штоколов… Все это великие певцы, от которых едва-едва остались какие-то записи, пластинки.
В кинотеатры ходите?
— Нет. Вообще, я не люблю шумных премьер и редко на таких мероприятиях бываю. Есть же Интернет. Потом смотрю все это с удовольствием один.
В последнее время вы все реже снимаетесь в кино. Времени не остается или не интересно то, что предлагают?
— Не интересно. И даже неловко мне в этом участвовать.
Федеральное агентство новостей
А есть какая-то роль, которая вам очень нравится? В кино.
— По моей повести был написан сценарий и снят фильм «Дедушка моей мечты» (в 2014 году. — Прим. ФАН). Я сыграл там дедушку (а также ведущего телешоу «Поле чудес». — Прим. ФАН).
На спортивные соревнования ходите? Вообще, любите спорт, болеете за кого-нибудь?
— Раньше я был просто невероятным болельщиком! Смотрел хоккей, футбол. А дальше случилась очень смешная история. Я перестал ходить на хоккей, когда мне было лет 14, наверно. Меня стало раздражать, что нет повторов. (Смеется) Шайбу забросили, а я сижу — а, кто, что…
Да, шайба летает быстро, не всегда за ней можно углядеть!
— И я стал смотреть по телевизору. Потом вообще потерял к этому интерес. К футболу уж точно. На мой взгляд, все это превратилось в соревнование денег: у кого их больше. Мне это совсем перестало нравиться. Я, конечно, понимаю, и мне все говорят, что это мировая тенденция. Согласен. Только лично мне это не по душе…

А так — я играю в теннис. По три раза в неделю. И отлично себя чувствую.
Есть у вас постоянные партнеры-соперники?
— Я играю с тренером. А по воскресеньям у нас турниры. Играем парами где-то по 2,5 часа.
Друзья, коллеги?
— Кто придет.
Федеральное агентство новостей
«Свадьбы я не веду!»
Хочу затронуть теперь вот какую тему. Прочитал тут в одном СМИ, что вы, оказывается, ведете свадьбы! И абсолютно любой желающий может вас заказать! Как и любую другую звезду. У вас ценник — 800-900 тысяч рублей.
— А нельзя получить их сейчас?
Авансом?!
— Почему же авансом? Вот нельзя как-нибудь увидеть эти деньги?..

Знаете, я могу еще позволить себе, скажем, вести какие-то вечера и очень редко — корпоративы. Не могу донести до вас истинную сумму (гонорара), потому что есть директор, который ее получает.

Свадьбы я… (Смеется). Да я даже не помню, когда это было в крайний раз!

Знаете, я давным-давно живу согласно фразам из «Собачьего сердца» [писателя Михаила] Булгакова: «Не читайте до обеда советских газет!», «Так ведь других нет!», «Ну, вот никаких и не читайте!».

Живу [так] с тех самых пор, как я «ожил». Наконец-то перестали писать, что я умер, а писали же лет пять, наверно, и даже указывали место и время похорон. Правда, недавно вот сообщили, что у меня сложнейшая операция на сердце. И я узнал об этом на корте! Играл в теннис, и мне сказали: «У тебя же операция». Ответил: «Ну, вот сейчас доиграю, и как раз придет хирург». Вот дурь какая-то, честное слово!
Федеральное агентство новостей
Как считаете, а почему вообще такое появляется? Зачем все это придумывать?
— Огромная часть того, что называется журналистикой, живет по принципу «лучше соврать, но быть первым, чем сказать правду и быть вторым». Это, к сожалению, лозунг. Это просто формат. Призыв к действию. Спорить с этим бессмысленно. И читать это невозможно.

Когда-то я кое-что предложил, правда, это был глас вопиющего в пустыне… В свое время среди офицеров существовал суд чести. Вот если бы и Союз журналистов России ввел аналогичный суд чести. Это же очень просто. Доказательно — недоказательно.
Говоря современным языком, фейк — не фейк?
— Совершенно верно.
Госдума ведь уже приняла закон о наказаниях за фейки.
— Я не знаю, что там Госдума, я знаю про своих. Мы же все в одном котле варимся, мы все профессионалы, все живем в одном мире.

Во всех этих фейках некий душок подлости, смешанный с трусостью. Интернет — замечательная штука, но там можно писать о чем угодно, при этом не подписываясь. Это не мужская история! Если ты уверен в том, что делаешь, то подпишись! То же самое, как сказать в лицо подлецу, что он подлец. Или дураку, что он дурак.

Но этого никто не делает. А вот тиснуть какую-то фигулину, радуясь: «Ну, это же я написал! Видал, видал?»

Ну, что я могу сделать — XXI век…
Федеральное агентство новостей
«Написать крупными буквами на лбу — «подлость»
Получается, что известные люди под таким мощным прессом внимания. Не то чтобы давления…
— Отчего ж? И давления тоже. Я вам вот что расскажу. Если на такие вещи обращать внимание всерьез, то это сказывается на настроении.
А если на настроении, то и на самочувствии…
— Да.
— …и на здоровье!
— Само собой. Но здоровье — все-таки наше внутреннее дело. Это естественным образом сказывается и на зрителях, перед которыми ты выступаешь.

Я помню жуткую травлю той же Пугачевой. Вот сидел сейчас, смотрел этот концерт и вспоминал. Какая-то дежурная по этажу какой-то гостиницы в тогда еще Ленинграде написала в газете какую-то чепуху (речь идет о так называемом «прибалтийском скандале», случившемся 24 августа 1987 года. — Прим. ФАН). Что-то там было не то с номером. Все тогда сильно разорались…

И я подумал — интересно, вот довели Пугачеву до состояния истерики, а ей ведь вечером выходить на сцену. Вот она должна выйти, и несколько тысяч человек должны получить удовольствие. Но первая, кто должен получить удовольствие от концерта, это сама Алла!

Теперь такой вопрос: что делать? Читать все эти статьи? И невольно обидеть потом несколько тысяч человек, которые пришли на певицу, заплатив, кстати, немалую сумму?

Тут же все очень просто. Но поскольку абсолютно всем, в том числе руководителям Союза журналистов, наплевать на это 12 раз, то каждый борется с этим самостоятельно. Что является печальным фактом. Я бы отнес это к некому, извините, даже преступлению против человечности.

Если подумать, то вот эти несколько тысяч человек, которых невольно обидели, могут предъявить иск. И тогда тот, кто это написал первым, должен вернуть деньги, которые они заплатили за концерт. Все просто, как апельсиновая корка!
Федеральное агентство новостей
То есть кто-то кому-то компенсирует его затраты?
— Именно. Я почему про суд чести говорю? Вот мой пример. Когда это было в первый раз опубликовано, я еще не знал, что я «умер». В семь часов утра раздался звонок и… Вот хорошо, что у меня мать была врачом с огромным стажем…А если нет?
Да, вот как на такое известие реагировать? А если сердце схватит?
— К чему это отнести? К преступному доведению до самоубийства? Нет. Тогда что это? Значит, пишется крупными буквами на лбу — «подлость». Если это так, то, еще раз повторяю — бороться можно только одним способом: собираются свои и объявляют бойкот! До свидания!
Ты больше не из нашего круга!
— И дальше живи, как хочешь! Все! Если бы так было, то довольно быстро бы закончилось. И вся эта борьба с фейками, которую затеяла Дума, никогда ни к чему не приведет. Потому что это очередная хрущевская кукуруза! Пройдет какое-то время, и все про все забудут.

Но ежели бы каждый, кто такое пишет, знал, что его потом вызовут на ковер свои… [Получит] не аплодисменты и похлопывание по плечу от них, а презрение. Страшнее этого нет ничего.
В общем, вы такие вещи не читаете?
— Нет. Но хочу я или нет, мне время от времени звонят и спрашивают, правда что-то там или нет.
Например?
— Вот вдруг все разволновались, что я приехал из отпуска якобы со сломанной ногой. Ну, хорошо, я упал. Помогал какой-то тетке вылезти из бассейна, поскользнулся, ударился коленом. Мне сказали, чтобы я не ходил, а гипс класть я запретил. Мы прилетели, и меня на этой каталке везли. Батюшки мои! Только ленивый не написал, что Якубович в этой каталке, и его везут на операцию. Все, «кранты» — с ним пора прощаться! Все выясняли, в какой нахожусь больнице. Было? Было.

Да просто посетить какую-нибудь больницу, кого-нибудь навестить — это уже обречь себя на то, что я «лежал здесь месяц, и вот первый день, как вышел после операции».
«У Якубовича проблемы с сердцем, с головой, с печенью, с почками…»
— Да-да-да. Все это было.
Федеральное агентство новостей
«Сплю по четыре часа в сутки»
А вы не гримируетесь, чтобы вас не узнавали?
— Еще чего! Тоже мне — Ленин в 18-м году!
Но понимаете же, что вы один из самых любимых людей у народа.
— Нет, слово «любимых» поменяйте на «известных». Это же чистая известность. Даже не популярность. Это просто известность. Эффект телевизора. В следующем году 30 лет будет [программе «Поле чудес»]. Мелькать по пятницам на экране… Я свой среди своих. Вот среди летчиков, авиаторов — я свой.
Но вы же и на телевидении давно уже свой! Сколько уже лет!
— Я на ТВ, по-моему, с 1967 года. С КВН.
Федеральное агентство новостей
Сами не ходите или Александр Масляков не приглашает?
— Меня туда никто не зовет. Как-то один раз позвонили, но тогда у меня, кажется, времени не было.
А КВН смотрите?
— Когда-то это была одна из моих любимых передач. Я же вырос на КВН. Мы вообще все из него вышли. Смотрю, да. Иногда мне это нравится. Иногда — не очень. Мы-то выросли на другом [формате игры] — практически на чистой импровизации. Это было совершенно другое…

Кстати, я вам скажу, что мне нравится из всех существующих юмористических программ. Это «Уральские пельмени» на телеканале СТС. Более того, я к ним даже приходил. И не один раз. Да, они иногда не очень смешные, у них там ляпов до фига! Но они такие веселые, раскованные, и это так здорово передается в зал.
У «Пельменей» же идет активная работа с залом. Они постоянно там.
— Да. Просто замечательные ребята. И в этом смысле, конечно, СТС жутко повезло.
Федеральное агентство новостей
Можно сказать, что это ваша любимая команда КВН за все время?
— Это уже не команда КВН.
Ну, сейчас-то да. А вообще, есть у вас любимые команды или игроки?
— Мне очень нравились «Камызяки» («Сборная Камызякского края по КВН». — Прим. ФАН). Смешные. Еще два парня были — один маленький, второй высокий…
«Детективное агентство «Лунный свет»?
— Точно. И очень хорошая девочка, ее раскрутили сейчас, Оля…
Картункова?
— Картункова.
Из команды «Городъ Пятигорскъ».
— Замечательная просто. Вот Мишка Галустян — жутко смешной, но он фактурно смешной, а Оля, безусловно, актриса. Совершенно естественная.
На днях Первый канал показывал «Встречу выпускников КВН», и там как раз выступали «Пельмени», «Камызяки» и «Пятигорск».
— Да.
Федеральное агентство новостей
Есть еще какие-то каналы, передачи, которые вы отмечаете на нашем ТВ?
— Вообще, я редко смотрю телевизор. А так, люблю канал Discovery. Познавательные программы смотрю с удовольствием. Новости смотрю.

Я просто не забиваю всем этим себе башку. (Смеется). Потому что у меня до хрена работы! Книжку вот сейчас заканчиваю вторую. Пьесу еще заканчиваю. Появился один такой сюжет, что я обалдел! Все надо писать, а на это есть только ночь. Сплю я часа по четыре в сутки. Остальное время трачу либо на писанину, либо на «ой, Аркадьич, если не трудно, мне надо…» С утра до вечера звонки…
Кому-то чем-то помочь?
— Это отдельная история…
Леонид Аркадьевич, начали мы с праздничной темы, ею и закончим. Что пожелаете нашим читателям, вашим телезрителям, да и вообще всем-всем под Новый год?
— Можете вот прям дословно написать — чтобы за столом были только свои, чтобы за окном шел снег, чтобы стояла елка и чтобы каждый нашел под ней тот подарок, который ему по сердцу. А что значит «только свои»? Больше никого нет. В любой другой праздник — пожалуйста, на здоровье. Но в Новый год должны быть только свои!
Федеральное агентство новостей
Леонид Якубович также рассказал, каким он запомнил бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, на днях ушедшего из жизни в Германии, и поведал некоторые секреты капитал-шоу «Поле чудес», которое он ведет уже почти три десятка лет.

Редакция РИА ФАН выражает искреннюю благодарность пресс-службе Первого канала и лично Светлане Ворониной за помощь в организации этого интервью.

Автор: Марат Лашкин
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