Осужден Алексей Кузнецов, экс-министр финансов Московской области. События дня. ФАН-ТВ

Апелляция на арест Олега Соколова отклонена Суд в Петербурге отклонил апелляцию на арест историка Олега Соколова. Ученый, обвиняемый в убийстве, останется под стражей как минимум до 8 января. Вообще, сам Соколов в заседании не участвовал, да и жалобу фактически не подавал — это за него сделал адвокат Александр Почуев. Защита настаивала на домашнем аресте. Но такой исход с самого начала был маловероятен, учитывая детали громкого дела. Напомним, что 9 ноября Олега Соколова обнаружили спасатели — его с переохлаждением вытащили из реки Мойки. Но шокировала другая находка: в рюкзаке у 63-летнего мужчины лежали отрубленные женские руки. Вскоре выяснилось, что он пытался утопить части тела своей жертвы — 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, которую застрелил из обреза, а затем расчленил. Другие ее останки водолазы нашли в реке и в квартире историка. Как оказалось, в последние годы Ещенко и Соколов жили вместе. Более того, их связывали интимные отношения. Поводом для жестокой расправы стала очередная ссора. Примечательно, что Олег Соколов довольно известен в научном сообществе как специалист по истории Наполеона. За работу ученого даже наградили французским орденом Почетного легиона. До недавнего времени он (в статусе доцента) преподавал в СПбГУ, однако на фоне резонанса дела был оттуда уволен. Сейчас он находится в СИЗО и собирается, как прежде, писать книги. Однако, по словам адвоката, обвиняемый, будучи уже под стражей, не раз собирался покончить с собой. Одна из попыток случилась прямо на следственном эксперименте, когда доцент выхватил кортик, но наложить на себя руки не успел. Хотя оперативники явно посчитали, что и без того жизнь Соколова может быть под угрозой — все на тот же эксперимент мужчину привезли в шлеме и бронежилете. Cейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Осужден экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов А вот фигуранту другого громкого дела сегодня уже огласили приговор. Бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова осудили на 14 лет колонии. Чиновник проходил по статьям о мошенничестве, растрате и незаконной легализации средств. Вообще-то, дело против Кузнецова возбудили еще в 2008 году, но долгое время он скрывался от следствия. Вплоть до 2013-го, когда был задержан во Франции. Увы, экстрадиция в Россию затянулась аж на шесть лет, но в итоге «награда» нашла героя. Подробности этой криминальной истории рассказали в СК РФ: «Установлено, что участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова приобрели путем обмана у предприятия ЖКХ права требования задолженности за их услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства. Кроме того, была совершена растрата нескольких миллиардов рублей из бюджета Московской области. Сумма ущерба от преступлений составила более 14 млрд рублей», — рассказала Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ. С 2000 по 2008 годы Кузнецов возглавлял подмосковный Минфин. А криминальной карьерой он занимался с 2005-го вплоть до ухода со своего поста. За этот период чиновник и его сообщники вывели похищенные деньги в кипрские офшоры, а затем вложились в роскошную жизнь: в элитную недвижимость Швейцарии и Франции, а также в дорогие авто и другое имущество. Кроме Кузнецова, по этому делу осуждены еще пять человек, но двое из них заочно. Они, по версии следствия, сейчас скрываются в США.