Сирия, 17 декабря. Вблизи города Рас аль-Айн на севере Хасаки был обнаружен тоннель Рабочей партии Курдистана (РПК). В результате взрыва недалеко от Ракки погиб один из курдских боевиков. «Нусра»*** ведет подготовку к наступлению в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задействовали авиацию для атаки на позиции джихадистов «ан-Нусры» в Южном Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: возводит новые тоннели и траншеи на линии соприкосновения сил с САА на западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва неподалеку от города Ракка, жертвой которого стал курдский боевик.

ВС Турции и протурецкие силы: обнаружили еще один тоннель курдских радикалов у города Рас аль-Айн в северной части Хасаки.

Провинция Алеппо

Поступают подтверждения прошлых сообщений о подготовке исламистами террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» к наступлению в Западном Алеппо. По данным информационного портала Al Masdar News, боевики «Джебхат ан-Нусры»1, стоящей во главе альянса, завершили строительство нескольких новых тоннелей и траншей вдоль линии соприкосновения сил с правительственными войсками. Медиапорталы, подконтрольные группировке, обнародовали видеозапись, на которой запечатлена работа по возведению укреплений. Напомним, первые сведения о том, что исламисты намерены предпринять попытку продвинуться на данном направлении, появились еще два дня назад.

Провинция Идлиб

В южной части провинции не прекращаются вооруженные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков незаконных бандформирований. Согласно информации новостного портала Step News Agency, к боевым вылетам над оккупированной территорией «Большого Идлиба» приступили сирийские ВВС. Вертолеты ВВС САР атакуют позиции террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенного пункта Маар-Шурин, который находится к востоку от Маарет ан-Нумана. Сведения о нанесенном радикалам уроне в живой силе или военной технике в настоящий момент выясняются. Напомним, исламистские бандгруппы, дислоцирующиеся на границах «Большого Идлиба», практически ежедневно прибегают к провокационным обстрелам опорных пунктов правительственных подразделений, а также наносят удары по мирным поселениям, тем самым нарушая действующий здесь режим тишины.

Провинция Ракка

Поступили данные о новом взрыве в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) неподалеку от административного центра провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (alkhabour21), детонировавшее взрывное устройство было заложено на пути следования так называемой курдской милиции «Асайиш». В результате инцидента погиб один из членов данного формирования. Несмотря на то, что пока ни одна из антиправительственных группировок не взяла на себя ответственность за случившееся, предполагается, что к установке СВУ могут иметь отношение боевики «спящих ячеек» «Исламского государства». Как известно, деятельность подпольных групп террористов широко распространена в оккупированных курдскими группировками районах.

Провинция Хасака

Официальный Twitter-канал Министерства национальной обороны Турции (tcsavunma) опубликовал новые данные о ходе спецоперации по зачистке приграничных районов Хасаки, которые были освобождены от курдских вооруженных бандгрупп. Стало известно о том, что в результате обследования территории в окрестностях города Рас аль-Айн турецкие военнослужащие обнаружили подземный тоннель, принадлежавший боевикам Рабочей партии Курдистана (РПК), деятельность которой запрещена во многих странах. Напомним, на севере САР при содействии российской военной полиции была сформирована безопасная зона, которую покинули радикальные курдские формирования. Тем не менее работа по ликвидации следов их военного присутствия здесь пока еще продолжается.

1 Организация запрещена на территории РФ.