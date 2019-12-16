Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Заморозку накопительной части пенсии в России продлили на год

82
0 Оставить комментарий

Заморозку накопительной части пенсии в России продлили на год

Москва, 16 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.

Помимо этого закон обязывает Пенсионный фонд России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году. Делать это ПФР будет, исходя из полного размера индивидуальной части страхового взноса на финансирование страховой пенсии, уточняет НСН.

Напомним, отчисления в накопительную часть пенсии установлены в размере 6% от зарплаты россиян и вот уже пять лет (с 2014 года) направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. В правительстве полагают, что продление закона увеличит доходы в бюджет ПФР в 2020 году на почти 635 млрд рублей.

В сентябре этого года в Минфине заявили, что россияне будут копить на пенсию самостоятельно и добровольно, а государство предоставит им гарантии и налоговые льготы. Сейчас законопроект находится на согласовании в Министерстве труда и соцзащиты. В Минфине не исключают, что новая система накоплений может заработать уже с 2020 года.

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров