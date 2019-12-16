Заморозку накопительной части пенсии в России продлили на год

Москва, 16 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.

Помимо этого закон обязывает Пенсионный фонд России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году. Делать это ПФР будет, исходя из полного размера индивидуальной части страхового взноса на финансирование страховой пенсии, уточняет НСН.

Напомним, отчисления в накопительную часть пенсии установлены в размере 6% от зарплаты россиян и вот уже пять лет (с 2014 года) направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. В правительстве полагают, что продление закона увеличит доходы в бюджет ПФР в 2020 году на почти 635 млрд рублей.

В сентябре этого года в Минфине заявили, что россияне будут копить на пенсию самостоятельно и добровольно, а государство предоставит им гарантии и налоговые льготы. Сейчас законопроект находится на согласовании в Министерстве труда и соцзащиты. В Минфине не исключают, что новая система накоплений может заработать уже с 2020 года.