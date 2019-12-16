Главные новости 16 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 16 декабря.

В воскресенье «Новая» опубликовала очередное расследование за авторством своего специального корреспондента Дениса Короткова. Фигурант расследования «Новой газеты» Мангушев рассказал ФАН, кто заказывал провокации против Соболь.

Доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве возлюбленной, дал первое интервью. Обвиняемый в убийстве доцент Соколов написал журналистам письмо-исповедь.

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Михаил Ананченко сообщил, что на него напали неизвестные в масках. Депутат от партии Зеленского сообщил о нападении.

Видео учений МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) над акваторией океана на Камчатке появилось в Сети. «Воздушный бой» истребителей МиГ-31БМ над Тихим океаном попал на видео.

Астролог рассказала, какими нарядами знаки зодиака смогут завоевать благосклонность символа Нового года — Белой Крысы. Астролог рассказала, как знакам зодиака следует одеваться в новом году.

Число пострадавших при ДТП с автобусом в Нижегородской области достигло 25 человек. Землетрясение на Филиппинах унесло жизни четырех человек. Глава ПЦУ Епифаний анонсировал скорый визит константинопольского патриарха Варфоломея на Украину. Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев. События дня. ФАН-ТВ.

ФАН публикует расследование о том, как США организовали в России сеть СМИ, распространяющих «вбросы» сирийских боевиков. Расследование ФАН: США организовали в России сеть СМИ, распространяющих «вбросы» сирийских боевиков.

Киев готов ввести «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Киев может сделать «формулу Штайнмайера» частью закона об особом статусе Донбасса.

Руководитель Воронежской области Александр Гусев дал распоряжение по переносу в регионе выходного дня с 28 на 31 декабря. Губернатор Воронежской области объявил 31 декабря выходным днем.

Депутат Верховной рады заявил, что жители Украины говорят на русском языке красивее и грамотнее, чем многие россияне. Депутат Рады заявил, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян.