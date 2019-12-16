Международный песенный конкурс Евровидение — это, пожалуй, единственный на сегодня международный ивент, который на время позволяет стирать границы между государствами. Ближе к зиме потенциальные конкурсанты начинают проявлять активность, намекая, что именно они достойны представить свою страну на очередном конкурсе.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян решил разобраться с очевидными и неочевидными заявками на поездку в Роттердам на Евровидение в 2020 году.

Возвращение Билана?

На Евровидении уже сформировался определенный тренд, в рамках которого экс-победители, либо исполнители, занявшие второе-третье места, время от времени пытаются вернуться на эту музыкальную арену за очередным глотком популярности и славы. В прошлом году, и весьма успешно, в эту реку попытался второй раз войти Сергей Лазарев: пусть не победил, но вошел в призовую тройку.

На этот раз напомнил о себе Дима Билан. Недавно в одном из интервью он сообщил, что пережил серьезный кризис, от которого, наконец, оправился, и хочет принять участие в отборе на Евровидение от России. Он также намекнул, что неплохо бы возобновить практику отборов (сейчас конкурсанта выбирает менеджмент Первого канала).

Однако, если «Россия 1» в прошлом действительно проводила отборы, и, не исключено, что готова к ним вернуться, у Первого канала таких планов, похоже, нет. Поэтому, если Билан всерьез рассчитывает на отбор, скорее всего, шансов попасть в 2020 году на Евровидение у него нет.

Бузову охладили

Вслед за Биланом о своих амбициях по поводу Евровидения решила заявить Ольга Бузова. На мой взгляд, через Первый канал у нее нет никаких шансов стать участником от России на этом конкурсе. Только что это подтвердил главный музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта. Он назвал «бредом» идею Бузовой поехать на Евровидение от России в 2020 году.

Думаю, руководитель Первого канала Константин Эрнст не забыл демарш Ольги с программой «Бабий бунт», когда та на эмоциях со скандалом покинула передачу, в которой была одной из ведущих. Поэтому в лучшем случае она сможет стать представительницей России на Евровидении в 2021 году, если бразды правления окажутся у «России 1». Там Бузовой, очевидно, благоволят.

Интересно, какую роль ей отведут в «Голубом огоньке — 2020» на «России 1», с кем в дуэте она будет петь? Хотя, мне кажется, переплюнуть коллаборацию с Евгением Петросяном на дереве ей вряд ли удастся. Но не будем забегать вперед — до новогодней ночи еще есть время.

Панайотов взял паузу

Среди претендентов на поездку в Роттердам от России одним из явных фаворитов, очевидно, является Александр Панайотов. Он уже давно ждет этой поездки. Долгие годы участвовал в отборе, и каждый раз — второе место и утраченные надежды.

На мой взгляд, Александр — сегодня один из самых перспективных российских исполнителей. После участия в проекте «Голос» и начале работы с Григорием Лепсом звезда Панайотова засияла еще ярче. Недавно Владимир Пресняков-старший в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что именно Александру пришло время ехать на конкурс.

Однако после весенних намеков о своей возможной поездке на Евровидение в 2020 году Панайотов предпочитает выждать и выбрать наилучший момент для объявления своего решения. Возможно, это правильная стратегия.

Раскрою небольшой секрет. В конце мая мы общались с Александром по поводу Евровидения и его возможной поездки в Роттердам. Я предлагал ему в рамках интервью официально заявить о своих амбициях на участие. Однако Панайотов посчитал момент не самым удачным для подобного заявления, опасаясь получить негативную реакцию.

Недавно я рассказал Александру, что Пресняков-старший никого кроме него не видит в 2020 году от России на Евровидении, и певца это очень обрадовало. Так что, делайте выводы. Надеюсь, скоро Панайотов сделает официальное заявление по поводу поездки в Роттердам. Александр, пора!

Верка Сердючка едет за победой?

В отличие от Билана и Бузовой, украинский исполнитель Андрей Данилко (сценический псевдоним Верка Сердючка) о своих амбициях поехать в Роттердам на Евровидение 2020 не заявлял. Однако, на мой взгляд, есть косвенные предпосылки, что песня Make It Rain Champagne выпушена Сердючкой с недвусмысленным намеком:

«Мне пора вернуться и победить!»

В самом деле, песня хитовая, в Европе ее точно оценят. Более того, и по другим косвенным признакам можно сделать вывод, что это заход на Евровидение. Концертную деятельность Сердючка завершает. Новых альбомов, судя по всему, выпускать не планирует. Давно не записывала новых песен. Хронометраж нового хита не превышает трех минут. Значит, этот точечный выпад имеет вполне четкий прицел — Евровидение-2020!

Венгерский демарш

В череде новостей о Евровидении не остался незамеченным демарш Венгрии, решившей бойкотировать этот конкурс из-за обилия там ЛГБТ-тематики. На венгерском ТВ Евровидение открыто назвали «гомосексуальной флотилией». Венгерский канал приветствовал отказ Будапешта от участия в Евровидении, что по мнению телеруководства, принесет «пользу психическому здоровью страны». Надо сказать, этот тренд задал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который декларирует курс на поддержку традиционных ценностей.

Постоянный вещатель Евровидения на Венгрию, канал MTVA, решил сосредоточиться на пиаре талантов венгерской поп-музыки и их произведений. Дабы не обострять и не ухудшать свое положение в ЕС, официально кабинет Орбана опровергает, что причина отказа от Евровидения кроется в неприятии ЛГБТ, тем более, что ежегодно в стране проходит Gay Pride. Но и других причин отказа от Евровидения руководство Венгрии не привело.

Возвращения, отказы и несостоявшиеся дебюты

Помимо Венгрии, участвовать в Евровидении-2020 отказались Андорра, Босния и Герцеговина, Люксембург, Монако, Словакия, Турция и Черногория. Мог состояться дебют Казахстана и Фарерских островов. Однако этого не случилось. Косово после частичного признания в мире тоже пока еще только мечтает о Евровидении.

Любопытно, что при определенных обстоятельствах мог состояться дебют Каталонии на Евровидении. Но после краха сепаратистских устремлений мятежной Барселоны мечта о каталонском Евровидении умерла, так и не родившись.

Однако есть и позитивные новости: Болгария и Украина возвращаются на Евровидение после годичного перерыва.

Участники Евровидения-2020

Хотя до мая 2020 года еще далеко, в ряде стран уже официально представлены участники конкурса. Более того, Австрия даже представила песню для Евровидения Alive в исполнении Винсента Буэно.

Уже известно, что от Бельгии едет поп-рок группа Hooverphonic. Болгарию представит певица Виктория. Кипр выставил на конкурс Сандро.

Известен уже и первый финалист Евровидения. Испания, как член «Большой пятерки» (так называют страны, стоящие у истоков Евровидения), имеет право не участвовать в полуфинале. Так что конкурсант от Испании Блас Канто сразу выступит в финале Евровидения.

Остальные участники конкурса будут объявлены с начала января до 10 марта включительно. Россия традиционно объявляет своего участника у финишной ленточки в марте.

Реакция в России на Евровидение

Надо сказать, имидж Евровидения в России прилично подпортила «бородатая женщина» Кончита Вурст. Это выступление вызвало шок у многих, а ее победа только подлила масла в огонь. В социальных сетях конкурс уже давно конкурс и призывают отказаться от участия России в Евровидении. Однако официально эти планы никогда не поддерживались. Только депутат Госдумы Виталий Милонов долгие годы одиноким рыцарем борется, чтобы наша страна не участвовала в этом «шабаше».

Кроме того, давайте не забывать, как в прошлом году во время исполнения песни Даны Интернешнл камера выхватила крупным планом пару мужчин, которые целовались, как говорится, на всю Европу, да что там, на весь мир: не секрет, что конкурс транслируют далеко за пределы континента. Что хотел сказать в этот момент Дмитрий Губерниев, который был голосом Евровидения от России в 2019 году, боюсь даже представить. По крайней мере, его негативная реакция была вполне очевидна.

Что нам делать с Евровидением

Так что же нам делать с Евровидением? Несмотря на различные издержки конкурса, лично я против бойкота Евровидения. К сожалению, в ближайшие четыре года для России, усилиями WADA, возможно, резко сузится окно возможностей для представления российского флага на крупных мероприятиях.

Так уж сложилось, что Евровидение, помимо музыкальной составляющей конкурса, стало еще и политикой (особенно после демарша Киева с Юлией Самойловой), а, благодаря соревновательной компоненте, отчасти, и спортом. Нельзя терять лишний шанс заявить о России на мировой арене. Нужно, не боясь конкурентов, максимально показывать себя, постараться донести до Европы наши ценности.

В идеале, конечно, ехать нужно с песней на русском языке. Иначе какое же это представление страны?