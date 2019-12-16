ФАН помог Китаю отбить атаку украинских неонацистов на Гонконг

Китайские власти ограничили въезд в Гонконг гражданам с украинским паспортом после серии публикаций Федерального агентства новостей об участии украинских неонацистов в «гонконгском Майдане». Кроме многочисленных публикаций на эту тему, ФАН также обратился с запросами в китайские СМИ и госучреждения. Результат стал известен в понедельник — китайские власти резко ограничили въезд украинских граждан в Гонконг.

Ведущие украинские масс-медиа с тревогой сообщают, что граждан с украинскими паспортами перестали пускать в Гонконг. Увидев паспорт с трезубцем, гонконгские пограничники не выпускают граждан Украины из аэропорта, устраивают им допросы с пристрастием, после чего безжалостно высылают из страны. Федеральное агентство новостей видит в этом свою заслугу.

В Киеве, комментируя такую «дискриминацию», обиженно кричат о том, что «во всем виноваты российские СМИ, устроившие истерику вокруг массового приезда украинских националистов на «гонконгский Майдан». И таки да — в этом случае они абсолютно правы. Именно ФАН принял самое активное участие в том, чтобы разоблачить неонацистов из Киева, пытавшихся «подлить масла» в мирный протест на острове. А также приложил массу усилий для того, чтобы эта нездоровая политическая активность была замечена и жестко пресечена гонконгскими силовиками. Более того — можем заверить наших читателей, что мы и впредь постараемся вычислять проявления «майданной заразы» в различных точках мира и немедленно по всем возможным каналам сообщать о них местным властям.

Первым в начале декабря забил тревогу спецкор Федерального агентства новостей Игорь Петрашевич, освещавший гонконгские протесты. Дело в том, что Игорь ранее проработал несколько лет собкором ФАН в Киеве и знал всех лидеров местных неонацистов в лицо. Петрашевич первым и опознал «свидомых» активистов в толпе гонконгских манифестантов, о чем сообщил в своем репортаже.

3 декабря в разгар «гонконгского Майдана» корреспондент ФАН первым сообщил, что «главарь украинской неонацистской группировки «Национальный корпус» Сергей Филимонов (по кличке «Сын Перуна») объявился на марше «Спасибо, Трамп!», а затем участвовал в беспорядках на острове. Помимо Филимонова, в акции были замечены еще как минимум трое националистов «Азова». Среди них — один из лидеров «Нацкорпуса» Игорь Маляр, а также видный член запрещенного в России «Правого сектора»1 Сергей Стерненко, который в 2018-м средь бела дня зарезал в Одессе молодого парня и до сих пор разгуливает на свободе.

«Все они были в масках и головных уборах, маскирующих лица, но их удалось идентифицировать по характерным татуировкам, обильно украшающим их тела. Кроме того, впоследствии националисты сами выложили свои фотографии из Гонконга в соцсетях, сопроводив их подписями: «Fight for Freedom!», «Stand with Hong Kong!», «Подсобим китайскому Майдану!» и другими. В комментариях украинские неонацисты заявляли, что участвуют в беспорядках наравне с местной молодежью», — писал ФАН.

«Я хорошо знал Филимонова еще по Киеву, когда работал там. «Сын Перуна» и его штурмовики из «Азова» неоднократно угрожали мне расправой, подозревая во мне русского журналиста. Именно они впоследствии и «сдали» меня оперативникам СБУ. Здесь, в Гонконге, в начале марша «Спасибо, Трамп!» я в толпе увидел Филимонова и опознал его. Он тоже меня узнал, потому что тут же отвернулся, едва я поднял камеру. Но когда я попытался добраться до них, чтобы задать им вопросы под видеокамеру, они скрылись в толпе», — рассказал в своем репортаже Петрашевич.

Тут вскрылся весьма любопытный момент: оказалось, что всего один российский журналист может напугать нескольких украинских националистов на массовой акции, да еще и «в полном боевом облачении». Впрочем, для тех, кто лично сталкивался с киевскими «воинами света», в этом мало удивительного. Как правило, неонацисты из Киева смелы и агрессивны только на своей территории, в толпе таких же «отморозков». Если же они оказываются «на чужом пиру» и малой численностью, то предпочитают трусливо убегать.

После репортажа Игоря Петрашевича Федеральное агентство новостей разместило еще несколько материалов о присутствии украинских неонацистов, в том числе с комментариями известных экспертов по Украине и Азиатско-Тихоокеанскому региону.

ФАН постарался максимально подробно осветить эту проблему, а также спрогнозировать, чем может закончиться для процветающего острова приезд «революционеров со свастиками» из далекого полунищего государства. Кроме того, ФАН оповестил о визите украинских «экспортеров революции» в Гонконг ведущие китайские масс-медиа (такие, как Global Times и «Женьминь Жибао»), а также Министерство национальной безопасности КНР и некоторые другие госструктуры Поднебесной.

Результат действий ФАН проявился буквально на днях. Украинские туристы, прибывающие в Гонконг на отдых или по бизнесу, начали жаловаться в соцсетях на то, что их задерживают прямо на таможне, допрашивают, а затем депортируют обратно на Украину, как говорится, без суда и следствия.

«На паспортном контроле мой паспорт даже не открыли. Пограничники увидели, что я с Украины, достали какую-то анкету и позвали старших. Затем меня повели в комнату для допросов, продержали и спрашивали два часа о цели визита, проверили все вещи, что у меня были с собой. Потом меня повели куда-то через весь аэропорт и не разрешали подключаться к вай-фаю. В итоге меня привели в мрачное помещение и приказали подписать бумагу о том, что я не могу въехать в Гонконг. Мне сказали, что я не подхожу по визовым требованиям», — пожаловалась гражданка Украины Екатерина Самара.

Позже к ней присоединились десятки других граждан незалежной, пытавшихся въехать в Гонконг. Все они жаловались на то, что гонконгские пограничники поступают с ними по одинаковой схеме — «не открывая паспорт, отправляют на допрос, а потом депортируют обратно под предлогом того, что они «не соответствуют визовым требованиям». Таким образом, неонацисты из «Нацкорпуса» испортили отпуск или деловые отношения десяткам, если не сотням, своих соотечественников.

В соцсетях депортированные украинцы связывали такое отношение к себе со стороны гонконгских пограничников с недавним приездом на остров националистов из «Нацкорпуса».

«Помните недавние фотки нациков в Гонконге на митинге? Теперь из-за них украинцев туда не пускают! Это не ложная тревога, депортируют абсолютно всех, поголовно», — жаловались граждане Украины.

Излишне говорить, что подобные шаги гонконгские спецслужбы предприняли, получив от ФАН подробную информацию как о самих националистах, так и об их «революционных способностях».

Впрочем, пока информации о высылке из Гонконга самих неонацистов «Нацкорпуса» не поступало. Сами они также давно не размещали в соцсетях новых постов о своих подвигах на «гонконгском Майдане». Тем не менее, вполне возможно, что они до сих пор находятся на острове, предпочитая вести свою подрывную деятельность в скрытом режиме.

По мнению политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, власти Китая могут в любой момент идентифицировать боевиков «Нацкорпуса» в Гонконге и выслать их из страны без права дальнейшего въезда в КНР.

«С одной стороны, у властей Китая есть для этого все возможности. С другой, поскольку протестующие получили поддержку с Запада, то в Пекине пока предпочитают обращаться с ними достаточно мягко. Я убежден, что в случае, если власти КНР идентифицируют и поймают радикалов, их, конечно, вышлют из страны без права повторного въезда, — считает Безпалько. — Может быть, в Гонконге даже устроят из-за этого небольшой скандал в массмедиа. В Китае сейчас активно внедряются технологии 5G — благодаря им можно идентифицировать человека по уникальности его лица и по биометрии. Так что ни маски, ни головные уборы украинским боевикам не помогут. Не имеет значения и огромная масса протестующих — от новейших технологий в ней не скрыться».

Богдан Безпалько напомнил, что в конечном счете боевики «Нацкорпуса» преследуют одну цель — насильственную смену элит в странах, не лояльных Соединенным Штатам, на полностью послушных и подконтрольных Вашингтону.

«Приезд боевиков из Киева — чисто символическая «помощь гонконгской революции» со стороны Украины. По большому счету такой «обмен опытом» ни на что не влияет. Все усилия Пекина сейчас направлены на то, чтобы купировать протесты в Гонконге и дождаться, пока они окончательно сойдут на нет. А уже потом китайские силовики будут «грести» всех активистов — и гонконгцев, и украинцев, и вообще всех, кто приехал на остров с целью «разжечь революцию». И уж тогда мало точно никому не покажется, каждый из них получит по заслугам», — считает политолог.

Таким образом, украинским туристам и бизнесменам осталось дождаться, когда «гонконгский Майдан» сойдет на нет. А радикалы из «Нацкорпуса» и «Правого сектора» либо уедут с острова сами (причем, скорее всего, через третьи страны), либо будут пойманы спецслужбами КНР. Но до этого любые попытки украинцев проникнуть в Гонконг будут заканчиваться национальным унижением прямо в аэропорту и депортацией на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.