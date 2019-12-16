Тысячи американских наемников в Сирии оккупировали нефтяные поля ради наживы

Москва, 16 декабря. Президент Сирии Башар Асад сообщил о тысячах американских наемников из ЧВК Blackwater на территории республики. Военные компании США оккупировали часть страны ради выкачивания нефти, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

По словам Асада, американский режим опирается в войне на частные военные компании, такие как Blackwater. Даже если Вашингтон заявляет о нескольких сотнях американских солдат в Сирии, то в действительности в Сирии тысячи, если не десятки тысяч американских наемников.

Баранец считает, что с использованием наемников США реализуют свои преступные замыслы в Сирии.

«Главная цель тайного расширения американского военного контингента в Сирии теперь совершенно понятна – взять под полный контроль жирные нефтяные поля, чтобы незаконно выкачивать нефть, продавать ее и наживаться. США пришли в Сирию как грабители, как оккупанты», ― заявил Баранец в комментарии корреспонденту «Слово и дело».

Он отметил, что в последнее время США серьезно опасаются, что турецкая армия совместно с сирийской выдавят американских наемников из Заевфратья.

«Изначально Штаты говорили, что их [наемников] в Сирии всего две сотни, а теперь уже несколько тысяч. Это очень по-трамповски», ― добавил Баранец.

Американские наемники присутствуют в Сирии без приглашения официальных властей республики. Контингент США оккупировал часть территории САР и использует террористические формирования курдов для выкачивания нефти. Ранее ФАН представил вторую часть из серии материалов, которая посвящена связям американцев и боевиков в Сирии. Журналистам удалось выяснить, что США на постоянной основе поставляют террористам инструкторов, обеспечивают всем необходимым вооружением, беспилотными летательными аппаратами и наемниками в обмен на сирийские нефтяные ресурсы. ФАН получил улики, подтверждающие участие американцев в формировании и спонсировании террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

В первой части расследования речь шла о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГИЛ1. Так, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского корреспондента.

В третьей публикации из серии материалов сообщается, что освобождение нефтегазовых полей Пальмиры российскими военными привело к стабильной подаче электроэнергии и старту хозяйственных процессов. Кроме того, в третьей части масштабного проекта речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами. Журналисты представили эксклюзивные доказательства того, как РФ боролась с боевиками ИГИЛ в Сирии. В четвертом материале ФАН сообщает о том, как США организовали в России сеть СМИ, распространяющих «вбросы» сирийских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.