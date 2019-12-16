Долги по зарплате в России выросли на 10,2% по итогам ноября

Москва, 16 декабря. Общая задолженность по зарплате за месяц в России выросла на 10,2%. Об этом сообщил Росстат.

По данным ведомства, на 1 декабря долги работодателей составляют 2907,8 млн рублей, увеличившись с 1 ноября на 269,3 млн рублей. В текущем году образовалась задолженность в размере 1,694 млрд рублей, то есть 58% общей суммы. На долю 2018 года приходится 19,9% (578,3 млн рублей), а более ранних лет — 21,8% (635,2 млн рублей).

38% от общей суммы должны своим работникам обрабатывающие производства, 20% — строительные предприятия, 15% — добывающие компании, 8% — работодатели в сфере сельского хозяйства, лесозаготовки и охоты, 6% — транспортные предприятия, передает kp.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит судебным приставам взыскивать задолженность по зарплате со счетов работодателей. Согласно документу списание долгов будет происходить по обращению государственных инспекторов по труду, сообщает Ura.ru.

Федеральное агентство новостей передавало прогноз о том, работники каких сфер могут надеяться на увеличение зарплаты в следующем году. Согласно исследованиям сервиса по подбору персонала «Работа.ру» прибавки к зарплате в 2020 году будут не только у специалистов IT-сектора, но и работников массовых профессий, таких как строители, кассиры и продавцы.