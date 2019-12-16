Жена Порошенко ушла с поста главы Украинского культурного фонда из-за «давления»

Киев, 16 декабря. Жена экс-президента Украины Петра Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда (УКФ).

Марина Порошенко заявила, что намерена сложить с себя полномочия главы УКФ в связи с «политическим давлением», которое оказывается сотрудниками офиса нового президента Украины Владимира Зеленского.

По ее словам, несколько дней назад министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский внес на рассмотрение Наблюдательного совета УКФ предложение о досрочном прекращении ее полномочий, передает газета «Известия».

«Претензия ко мне одна — моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь ею. Она вошла в историю Украины, и никто — ни нынешний президент, ни министр культуры — вычеркнуть ее не сможет», — заявила Марина Порошенко.

Стоит отметить, что Украинский культурный фонд был создан в 2017 году. Через УКФ осуществляется финансирование культурных проектов на территории Украины и других государств. Марина Порошенко стала председателем УКФ в январе 2018 года.

При этом деятельность Марины Порошенко неоднократно подвергалась критике. Так, в 2017 году в украинских СМИ появилась информация о том, что Марина Порошенко может быть причастна к хищению денежных средств, которые были выделены США и странами ЕС для гуманитарной помощи детям-инвалидам. В 2018 году украинские СМИ сообщили, что УКФ под руководством жены экс-президента раздает большие средства родственникам высших чиновников и друзьям Петра Порошенко.