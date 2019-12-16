Антироссийские СМИ публикуют фантастические выдумки о Сирии в погоне за сенсацией

Москва, 16 декабря. Финансируемые Соединенными Штатами русскоязычные СМИ пытаются утвердиться за счет фейковых публикаций о действиях российских военных в Сирии, заявил бывший разведчик, член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

Федеральное агентство новостей опубликовало специальный материал о том, как ангажированные Западом либеральные СМИ пытаются умалить успех Воздушно-космических сил (ВКС) РФ низкопробными вбросами.

ФАН отметил, что существующие на зарубежное финансирование Радио Свобода», «Meduza», «Новая Газета», «Эхо Москвы», а также аналог Bellingcat – Comflict Inteclligence Team (CIT), распространяли провокационные материалы о действиях российских военных. Таким образом журналисты оказывали поддержку боевикам запрещенных в РФ организаций, которые препятствуют урегулированию ситуации в Сирии.

Михайлов напомнил, что существует огромное количество русскоязычных изданий, которые получают иностранное финансирование.

«Естественно фейки и ложная информация всегда была, есть и будет. Есть два варианта реакции на подобное: либо сверхбыстрая, либо никакой», ― заявил бывший разведчик в комментарии корреспонденту «Слово и дело».

Эксперт считает, что целью таких вбросов является погоня за сенсациями. Ради громких заголовков и внимания аудитории издания идут на подлог.

«Как правило, внимание больше обращают на какие-то фантастические выдумки, либо подтасованные факты. Зачастую люди верят больше в плохое, чем в хорошее, и вот этим сегодня пользуются те, кто распространяет такого рода информацию. Это такая самореклама, самоутверждение», — добавил Михайлов.

Стоит отметить, что все порочащие российских военных публикации рушатся при детальном рассмотрении. Военный контингент РФ находится в Сирии по официальному приглашению Дамаска, специалисты из РФ не только борются с терроризмом в республике, но и помогают сирийцам в восстановлении страны после войны.

Ранее Федеральное агентство новостей представило третью часть из серии материалов, в которой сообщается, что освобождение нефтегазовых полей Пальмиры российскими военными привело к стабильной подаче электроэнергии и старту хозяйственных процессов. Кроме того, в третьей части масштабного проекта речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами. Вторая часть расследования обличила связи американцев и боевиков в Сирии. Журналистам удалось выяснить, что США на постоянной основе поставляют террористам инструкторов, обеспечивают всем необходимым вооружением, беспилотными летательными аппаратами и наемниками в обмен на сирийские нефтяные ресурсы. В первой части расследования речь шла о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГИЛ1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.