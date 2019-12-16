Царев назвал «уловкой» Киева закон о децентрализации власти без особого статуса Донбасса

Парламент Украины опубликовал президентский законопроект о децентрализации власти. Однако документ не будет устраивать Донбасс и Россию. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Согласно тексту законопроекта, вносятся поправки в Конституцию по административно-территориальному устройству Украины. Стоит отметить, что в документе нет упоминаний об особом статусе Донбасса. Тем не менее украинские власти в лице президента Владимира Зеленского на встрече «нормандской четверки» в Париже обещали, что он будет учтен именно в данном законе.

Новый закон предоставляет Киеву особый правовой статус. При одобрении законопроекта вводится новая должность — префект. В функции этого лица будет входить представление государства в областях, округах и украинской столице. На эту должность будет назначать президент по представлению правительства.

Кроме того, законопроектом планируется расформировать областные администрации, а вместо них создать исполкомы областных советов. При этом в Конституции не будут прописываться полномочия новых органов власти.

Как утверждает Олег Царев, отсутствие особого статуса Донбасса в законопроекте о децентрализации власти показывает желание Зеленского и его команды избежать обвинений радикалов в уступках России.

«Они хотят Донбасс получить, и чтобы это выглядело победой, а не было как поражение. Поэтому они придумали такую уловку, что они якобы проводят децентрализацию, — подчеркнул Царев в комментарии Федеральному агентству новостей. — При этом полномочия, которые просил Донбасс, они хотят прописать для всех регионов. Конечно, это противоречит Минским соглашениям. Донбасс просит очень многого, и они явно всем регионам этого не дали. Так, по условиям, должны быть свои народная милиция и суд, которые не подчиняются Киеву. В противном случае могут приезжать радикалы, которые будут творить беззаконие. Также в особом статусе стоит предусмотреть культурную автономию Донбасса. Более того, внешняя политика Киева не должна затрагивать Донбасс. Наверняка всего этого нет. Тот законопроект, который они сделали, не будет устраивать Донбасс и Россию».

По словам эксперта, теперь собирать новую «нормандскую четверку» нужно только в том случае, если Киев сделает что-нибудь существенное в продвижении Минских соглашений.

«Однако пока особых продвижений нет. Решения, которые были приняты во Франции, можно было также утвердить еще в Минске в рамках рабочей встречи. Но стоит отметить, что риторика западных стран на последней «нормандской встрече» поменялась. Задачи ставили уже не России, а Украине. Если Киев не будет выполнять Минские соглашения, то вполне возможно Запад будет вынужден отказаться от продления санкций по отношению к России», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее Царев в беседе с ФАН назвал большим шагом вперед предоставление особого статуса Донбассу. Он рассказал, кто в украинских властях готов выполнять Минские соглашения.

Напомним, закон об особом статусе Донбасса является одним из пунктов Минских соглашений. Он был принят парламентом Украины еще в 2014 году, однако так и не вступил в силу. Киев заверял, что закон заработает, когда стороны начнут соблюдать режим тишины и когда с территории Донбасса будут выведены «незаконные формирования». Ситуация также осложняется тем, что руководство Украины избегает прямых контактов с ДНР и ЛНР, которые, как подчеркивается в «Минске-2», должны согласовать закон.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. ДНР и ЛНР не признали новое руководство страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР. Найти решение внутриукраинского конфликта пытаются на международных площадках, в том числе в рамках встреч Контактной группы в Минске.