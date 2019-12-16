Донбасс сегодня: офицеры ВСУ капитулировали перед радикалами, передовые части несут потери

Донбасс, 16 декабря. Юг ДНР под огнем минометов. Националисты заставили покаяться на коленях полковника ВСУ. Передовые части ОТГ «Север» понесли большие потери за неделю. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедший день зафиксировано четыре обстрела территории Донецкой Народной Республики силами ООС. На Донецком направлении огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия. Под огнем оказались Донецк и прилегающие к столице поселки. На Мариупольском направлении село Безыменное украинские силовики обстреляли из 82-мм миномета.

Радикалы заставили встать на колени украинского офицера

В декабре стал скандально известен своими высказываниями начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев, который в своем выступлении на круглом столе «Национальная стойкость» отметил, что украинским военным легче найти общий язык с «российскими оккупантами», чем с местными участниками праворадикальных организаций. Несмотря на последующие извинения и пояснения полковника, руководство Минобороны Украины отстранило его от выполнения служебных обязанностей.

Управление Народной милиции ДНР заявляет, что им стала известна информация о том, что в здании Минобороны Украины 13 декабря прошла встреча лидеров националистических и волонтерских организаций с высшим руководством ВСУ. Основной целью данной встречи стало обсуждение слов полковника Ноздрачева, который был обвинен в предательстве и публично назван врагом страны.

Праворадикалы предложили свое решение проблемы, которое заключалось в том, что Ноздрачев должен извиниться перед населением страны, которое якобы представляют присутствующие на встрече националисты, и встать перед ними на колени. Заместитель начальника генштаба Украины Сергей Наев обратился с советом Ноздрачеву выполнить требования присутствующих. Учитывая моральный гнет, Ноздрачев был вынужден согласиться и принести извинения за свои слова, стоя на коленях.

Как отмечает спикер Народной милиции ДНР Ринат Айгистов, полковник Ноздрачев известен тем, что с самого начала конфликта восстанавливал разрушенные ВСУ населенные пункты, содействовал возврату тел погибших солдат и не принимал участия в убийствах мирных жителей в Донбассе. Следует отметить, что, поставив в зависимое и униженное положение своего же кадрового офицера, военно-политическое руководство Украины подтвердило, что не в состоянии справиться с властью праворадикалов в стране.

В Народной милиции ЛНР рассказали о небоевых потерях в ВСУ

В составе оперативно-тактической группировки «Север» небоевые потери за неделю составили 17 военнослужащих. Из них 10 человек погибли и семь ранены. Как рассказал официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко, все потери стали результатом несоблюдения техники безопасности при использовании оружия и боеприпасов. Все случаи зафиксированы в 14-й, 72-й, 46-й и 59-й бригадах ВСУ. Наибольшее количество погибших военнослужащих зафиксировано в 14-й отдельной механизированной бригаде, где три человека погибли в результате взрыва мины в блиндаже, еще три подорвались на своих же минных полях.

Уже в понедельник стал известен факт еще одной небоевой потери в рядах украинской армии. Вблизи села Новолуганское в результате подрыва на взрывном устройстве один военнослужащий Национальной гвардии Украины погиб, еще один ранен. Руководство ОТГ «Север» в связи с участившимися случаями ранений и гибели бойцов с 14 декабря проводит с личным составом частей занятия по правилам обращения с огнестрельным оружием. По итогам занятий планируются зачеты, учитывая их результаты — допуск к несению службы.

Военная техника ВСУ в жилых массивах

Как сообщает Народная милиция ЛНР, разведка фиксирует факты расположения боевой техники ВСУ рядом с домами мирных жителей Луганской области. Так, в Попасной замечены два бронетранспортера, а в Трехизбенке размещена бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ). Вблизи села Муратово представители 14-й бригады ВСУ расположили две боевые машины пехоты и БРДМ. Информацию о размещении подтверждают также данные из отчета миссии ОБСЕ. Оборонное ведомство ЛНР предупреждает, что размещение боевой техники в жилом секторе влечет за собой опасность для жизни мирных жителей.