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Елена Малышева опровергла информацию о проблемах с визой у ее соведущего

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Елена Малышева опровергла информацию о проблемах с визой у ее соведущего

Москва, 16 декабря. Телеведущая Елена Малышева заявила, что проблем с въездом в Россию у ее соведущего, доктора Германа Гендельмана не возникло.

Ранее в Telegram-канале Baza появилось сообщение, что коллега ведущей программы «Жить здорово!», которая выходит в эфир на Первом канале, кардиохирург Герман Гендельман не смог пройти контроль в московском аэропорту «Домодедово», куда он прибыл из Израиля по рабочей визе. После многочасового ожидания он был депортирован обратно.


По словам Малышевой, никаких проблем на таможне у доктора не возникло. Чтобы в этом убедиться, ведущая предложила зрителям просто включить телевизор, сообщает «Газета Кемерова».

«Это все неправда. Доктор Гандельман не был депортирован из России, он был пропущен и принял участие в съемках новогодних программ. Убедиться в этом может каждый зритель, включив телевизор – выпуски уже начали выходить в эфир, — заявила Малышева в интервью изданию teleprogramma.pro.

«Что касается таможни — процедуры, проводимые там, призваны обеспечить нашу безопасность. Мы относимся к людям, которые там работают, с огромным уважением и благодарностью. Мы все понимаем, что это делается только для нас», — подчеркнула она.

Напомним, что в ноябре этого года, многие СМИ писали о скандале Елены Малышевой в аэропорту Краснодара. Тогда ведущая незамедлительно отреагировала в своем Instagram, где сообщила о своем намерении подать в суд на ряд СМИ за клевету.

 

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