«Локомотив» может приобрести двух футболистов «Крыльев» за 3,5 миллиона евро

Москва, 16 декабря. Столичный ФК «Локомотив» может приобрести двух футболистов «Крыльев Советов», сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника ФАН, речь идет о нападающем Александре Соболеве и полузащитнике Антоне Зиньковском. По некоторым данным, сумма трансфера может составить порядка 3,5 миллиона евро. Отмечается, что на Соболева также претендует ЦСКА, а Зиньковский находится в сфере интересов «Спартака». Кроме того, известно, что сам Соболев рассчитывает продолжить карьеру в европейском клубе и готов остаться в самарском клубе до лета.

В текущем сезоне на счету Зиньковского 18 матчей в РПЛ и шесть голевых передач. На счету Соболева 10 голов и три результативных паса в 18 встречах чемпионата страны.

Ранее ФАН стало известно, что тульский «Арсенал» заинтересован в аренде полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова.