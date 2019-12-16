Дамаск, 16 октября. Первый в Сирии и в арабских странах завод по производству лекарств от рака планирует начать работу в 2020 году. Предприятие MainPharma расположено в окрестностях Дамаска

По словам руководителя завода Маджеда аль-Мсути, завод удовлетворит 70% потребностей Сирийской арабской республики, а в будущем сможет отправлять лекарства в другие страны.

У завода три линии производства — инъекции, лиофилизированные (замороженные и высушенные в вакууме) вакцины, а также таблетки. М-сути уточил, что выпуск инъекций начнется в ближайшее время, разрешение министерства здравоохранения уже получено.

«Мы будем производить лекарства-дженерики, тем самым мы станем первым подобным заводом в Сирии. Этих лекарств сейчас нет на рынке лекарств в САР, они импортируются», — добавил он в комментарии РИА Новости

Здание завода было построено сирийцами и все рабочие места на нем тоже занимают только местные жители.

Запуск этого уникального завода стал еще одним примером того, что в Сирию постепенно возвращается мирная жизнь. Неспокойно было на северо-востоке страны, где 9 октября Турция начала проводить военную операцию «Источник мира». Ее главной целью была ликвидация курдских боевиков на восточном берегу реки Евфрат, а после этого создание зоны безопасности длиной 30 км на границе Сирии и Турции.

Курдов удалось отвести от этой зоны благодаря меморандуму России и Турции. После этого российская военная полиция вместе с турецкими военными начали совместное патрулирование этих территорий. Это имеет огромное значение для безопасности региона и стабилизации обстановки в нем.

Курдские боевики однако продолжаю совершать провокации против турецких военных, чтобы вынудить Анкару возобновить операцию. Их мотивы понятны: военные действия для них — ширма, чтобы прикрывать воровство нефти на восточном берегу Евфрата. Этот преступный бизнес боевики ведут с США и террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

Доказательства связи США с террористами ранее опубликовано Федеральное агентство новостей. Масштабное расследование стало одной из серии публикации о Сирии. Первый материал был посвящен сотрудничеству с ИГ1 либеральных журналистов. В частности, корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова. При пособничестве беглого экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского он получал от боевиков «сводки с полей» и на их основе писал свои скандальные фейковые публикации. Телефон Короткова был обнаружен среди вещей террористов, ликвидированных в Дейр-эз-Зоре. Третий материал ФАН был посвящен решающей роли России в разгроме ИГ в Сирии. 16 декабря ФАН выпустило четвертое расследование о том, как США организовали в России сеть СМИ, распространяющих «вбросы» сирийских боевиков

1 Организация запрещена на территории РФ.