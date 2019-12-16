Москва, 16 декабря. Провокационная деятельность «Белых касок» призвана сыграть главную роль в разделении Сирии. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров.

По мнению парламентария, западные спецслужбы координируют действия «Белых касок», поэтому ООН не обращает внимания на очевидные доказательства совершения ими провокаций.

«Вряд ли кто-то на Западе отдаст приказ закрыть «Белые каски». Эта организация работает по команде западных спецслужб, прежде всего британских, и провоцирует различные ситуации с целью создания фейковых новостей», — сказал Джабаров в разговоре с корреспондентом «ПолитРоссии».

Он напомнил, что обвинения Дамаска в использовании химического оружия, сфальсифицированные «касками», неоднократно использовались США для атаки по сирийским позициям.

Только регулярные разоблачения деятельности «Белых касок» гарантирует закрытие организации, заявил сенатор.

«Белые каски» играют в планах Запада по раздроблению Сирии очень важную роль. В организацию вложены очень большие деньги, и поэтому никто в ООН не посмеет ее прикрыть», — считает Джабаров.

Ранее депутат парламента Сирии Аммар аль-Асад направил обращение в ООН о необходимости запретить псевдомиротворческую организацию.

Парламентарий указал на явные доказательства сотрудничества «Белых касок» и запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1.

Напомним, ФАН опубликовал серию журналистских расследований о ситуации в Сирии. Первый цикл материалов рассказывает о связи корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с запрещенным в России «Исламским государством»1. Вторая часть расследований повествует о поддержке ИГ1 со стороны США. В третьем материале говорится о россиянах, которые освобождают Сирию от боевиков. Четвертое расследование вскрывает схему финансирования США либеральных СМИ для публикации фейков о Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.