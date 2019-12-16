Роскосмос планирует создать универсальный «лифт» на Луну

Москва, 16 декабря. Роскосмос намерен создать универсальный космический модуль-лифт, с помощью которого будет осуществляться доставка грузов с орбиты Луны на ее поверхность. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, создание «лунного лифта» потребует колоссальных средств, однако потраченные средства удастся быстро вернуть благодаря доставке коммерческих грузов на Луну.

«Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров», — сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса также добавил, что осенью 2023 года должен состояться первый пуск ракеты «Ангара» с космическим кораблем «Орел», который предназначен для пилотируемых полетов к Луне. Рогозин отметил, что многие страны хотели бы отправить свои аппараты на Луну, однако не обладают техническими и материальными ресурсами для реализации такой масштабной задачи. По его мнению, универсальный космический модуль-лифт будет способен выполнять подобные задачи, передает радио Sputnik.

Ранее Рогозин заявил, что Роскосмос может отказаться от строительства двух новых российских модулей для Международной космической станции (МКС). По его словам, ввод новых модулей в эксплуатацию будет возможен к 2023 году. При этом работа МКС может быть полностью прекращена в 2028 году. Рогозин подчеркнул, что создаваемые модули могут быть использованы в качестве прототипов для разработки лунных модулей.