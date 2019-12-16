Гаспарян назвал «Новую газету» лоббистским ресурсом толстосумов

Москва, 16 декабря. Публикация компрометирующего материала или низкокачественного вброса в «Новой газете» обойдется любому желающему в 2 млн рублей, для постоянных клиентов издание делает скидку в 1 млн рублей, об этом рассказал бывший сотрудник «Новой газеты» в комментарии Федеральному агентству новостей.

Бывший работник «Новой» назвал условия публикации «сенсационных расследований». Постоянные заказчики вбросов, вроде олигарха Михаила Ходорковского, берут оптом целый месяц и сливают непроверенные информационные поводы журналистам «Новой». Эту информацию экс-сотрудник предоставил ФАН на условии анонимности.

«Скорее всего, редакция и сам главред Муратов хотят меня подставить, у меня просто не осталось выбора, как обратиться в другое СМИ», ― заявил он.

По словам бывшего работника, за публикацию одного материала редакция требует 2 млн рублей, толстосумы, часто пользующиеся услугами «Новой», предпочитают платить «оптом» за месяц ― 50 млн рублей. Для «своих» предполагаются скидки ― цена может быть снижена до 1 млн рублей. Самыми частыми покупателями становятся чиновники, сотрудники компаний, криминальные авторитеты.

Для того, чтобы опубликовать материал, необходимо связаться с директором ЗАО «Новая газета» Алексеем Полухиным. «Новая газета» готова брать материалы у каждого клиента, не ограничиваясь «либеральным» кругом». На данный момент самыми крупными заказчиками являются Ходорковский, американские фонды и некоторые губернаторы.

Журналист, радиоведущий, писатель, публицист и общественный деятель Армен Гаспарян не удивлен откровениями бывшего сотрудника «Новой».

«Вы не знали о том, какую позицию занимает «Новая газета»? Не знали о вечном принципе: «Это сукин сын, но он наш сукин сын»? Вы не знали раньше, что все покупается, что издание используется в качестве определенного лоббистского ресурса для многих целей? В этом нет никакого элемента новизны», ― заявил Гаспарян в комментарии Nation News.

Публицист подчеркнул, что подобные схемы получения дохода действуют не только в «Новой газете», но и в других «либеральных» СМИ, в том числе на «Эхе Москвы» и «Дожде».

«Что нового-то случилось? Если бы они этим вдруг перестали заниматься, вот это была бы новость! Можно было бы поразмышлять, что произошло: может, совесть проснулась, может, аудитория упала? А так-то все в порядке, все, как всегда, ничего не меняется», ― добавил журналист.

Гаспарян уверен, что «Новой газете» необходимо избавляться от рукопожатности. Писатель дал «Новой» совет сменить весь штат журналистов.