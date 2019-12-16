Политтехнолог Мангушев доказал заказ «Новой газеты» на создание «фабрики подписей» Соболь

Очередное расследование «Новой газеты», выпущенное специальным корреспондентом Денисом Коротковым, было направлено на дискредитацию и очернение Медиагруппы «Патриот». Фигурантом «расследования» НГ стал политтехнолог Игорь Мангушев, который якобы и предоставил информацию Короткову. Специалист признался, что «Новая газета» сделала заказ на дискредитацию кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь.

После разговора с самим Мангушевым ФАН выяснил, что Коротков исказил информацию и использовал политтехнолога для формирования очередной «заказухи». ФАН начал собственное расследование, в первой части которого герой статьи «Новой газеты» рассказал, что обвинения в адрес Медиагруппы «Патриот» беспочвенны и основаны на подтасовке и искажении фактов.

В интервью ФАН Мангушев сообщил, что не понимает мотивации Короткова и «Новой газеты», чтобы делать его фигурантом подобного материала. Ведь ранее политтехнолог сотрудничал с директором издания Алексеем Полухиным и реализовывал с ним совместные проекты, о чем ФАН сообщил в первой части расследования. Отношения с НГ политтехнолог считал дружескими. Он отметил, что воспринимает необоснованный выпад в свой адрес как сведение личных счетов. Мангушев не отрицает, что до выхода фейкового «расследования» встречался с Коротковым, однако разговор о передаче данных или подтасовке документов не шел.

Встреча с Коротковым и работа на «Новую газету»

Мангушев рассказал, что Коротков не сообщил своих истинных намерений, когда договаривался с ним о встрече. Это вполне объяснимо. Ведь «объект негативных обвинений» не стал бы приезжать на встречу с журналистом и вести спокойные беседы, зная о будущих публикациях. На встрече Коротков вел себя подозрительно. Мангушев был уверен, что разговор записывается на диктофон, поэтому «нес пургу с целью добыть максимум информации».

Политтехнолог признался, что тесно работал с «Новой газетой», как в 2011, так и в 2019 годах, о чем Коротков не мог не знать. Получив очередную «заказуху», спецкор решил прикрыть себя перед более важным и влиятельным клиентом, поэтому и пошел на обман и дискредитацию Мангушева. Ранее ФАН выяснил, что Коротков имеет тесную связь с террористическими группировками, а финансированием его деятельности занимается беглый олигарх Михаил Ходорковский. Неудивительно, что Коротков готов идти на любые меры, чтобы удовлетворить желания влиятельных заказчиков.

«Утром воскресенья я получил статью, в которой те же самые проекты выставлены в абсолютно зеркальном виде, а я представлен «демиургом» московской политики», — рассказывает он, предполагая, что у «Новой газеты» возник конфликт заказчиков, жертвой которого стал он. В результате в газете решили отказаться от сотрудничества весьма странным способом, чтобы прикрыться перед более влиятельным и важным заказчиком, сообщил собеседник.

«Еще одна версия, что это желание скрыть наше сотрудничество, потому что я становлюсь слишком токсичным и они решили меня вот таким тупым образом слить. Но это большая глупость. потому что я злопамятный и гадить умею», — добавил политтехнолог.

Работу на «Новую газету» Мангушев подтвердил документально, предоставив журналистам ФАН оригиналы объяснительных записок в ходе выполнения работ над проектом «Любовь».

Именно этот проект фигурировал в расследовании Короткова. Он уверял, что Медиагруппа «Патриот» причастен к формированию фейковой «фабрики подписей», где волонтеры работали над подделкой подписных листов для Любови Соболь. При этом сам Мангушев в материале фигурирует как создатель «фабрики», что является обманом со стороны Короткова.

Объяснил Мангушев и появлении в расследовании Короткова своей фотографии в квартире, где была развернута «фабрика подписей» за Любовь Соболь.

«Я приехал на место. Сфоткался, отправил заказчику Алексею. Это было уже после того как полицейские потоптались и ушли. Там остался скучающий сержант с Пресненского отдела, которого я знаю. Он мне дал возможность посмотреть, что это реальная фабрика, что там реально люди какие-то работали и подтвердить, что это не фейк», — пояснил политтехнолог.

Специфику рукописной документации Мангушев объяснил дружескими отношениями с представителями издания, выступившими заказчиками.

«Почему такая расписка? Потому что свои люди. И тому, кому я давал свою расписку, не нужно было отчитываться за финансовые средства, а просто показать условно «Михалычу» (заместитель главреда Сергей Соколов – прим.), что деньги — вот, я их не пропил по дороге», — рассказал собеседник.

Мангушев рассказал, что «фабрика подписей» за Соболь действительно существовала. Она вызвала скандал в «благородном семействе» московской оппозиции.

«Зная мои связи и возможности, меня попросили проверить информацию о фабрике подписей. А потом свою фотографию я вижу в статье как создателя фабрики. Самое смешное, что фабрика была настоящая, и после этого был целый скандал в «благородном семействе» московской оппозиции, потому что только что Навальный накрыл такую же фабрику за Митрохина. Тогда я присылал бумаги паникующему Леше, который должен был срочно показать ее заказчикам», — вспоминает Мангушев.

Предоставленные документы подтверждают, что проект «Любовь» разрабатывался «Новой газетой» под чутким контролем ее директора Алексея Полухина. За выполнение работы, опираясь на многолетнюю дружбу, Мангушев потребовал всего 300 тысяч рублей, что ниже рыночной стоимости.

«Предоставление информации я оценил в 300 тысяч. Что вполне соответствует и даже ниже рынка, учитывая нашу многолетнюю дружбу. Сто тысяч мне, и десять человек по 20 тысяч. «Новой газете» нужен был механизм по контролю и возможному давлению на Соболь, когда они еще болели за Нюту. Они его получили», — рассказал Мангушев.

В предоставленных документах можно найти подтверждение тому, что процессом работы волонтеров Мангушев руководил самостоятельно. Из-за отчисления троих человек политтехнолог обязался возвратить Полухину 60 тысяч рублей.

Собеседник объяснил, что прекрасно понимает, почему на такую работу «Новая газета» решила нанять именно его.

«Что касается моего знакомства с активистами из самых разных штабов, в этом нет ничего удивительно, потому что я стараюсь держать руку на пульсе моего Пресненского района. И поэтому, когда возникла ситуация, когда надо было отправить молодежь и параллельно посливать инфу в штабе Любы, проблем никаких не возникло», — сообщил политтехнолог.

Связь с Дугиным и проект «Домик»

Мангушев сообщил, что в материале Короткова указывается на связь со Всеволодом Дугиным — якобы арендатором помещения под проект «Домик». По мнению политтехнолога, это банальная попытка установить «прямую связь» между ним и Арсением Шипеленко — бывшим активистом штаба Любови Соболь. Молодой социолог раскрыл секреты внутренней кухни работы штаба.

«Попытка привязать к ситуации людей из моего прошлого — Арсения Шипеленко и Всеволода Дугина — это желание создать и укрепить в общественном сознании у целевой аудитории мою совершенно неочевидную связь с Арсением, с которым мы общались во время луганских событий, я с ним познакомился давно, но общение носит нерегулярный характер», — сообщил Мангушев.

Всеволода Дугина в своем «расследовании» Коротков выставил давним другом Мангушева, который был задействован в проекте «Домик». В рамках данного проекта был арендован дом в Мытищах, куда из регионов свозили молодых людей для участия в незаконных акциях. При этом Дугин, по версии «Новой газеты», выступил арендатором помещения. Связь Дугина и Шипиленко Коротков решил подтвердить старой фотографией с сайта Луганского университета, на которых они запечатлены вместе. По мнению «расследователя», этот факт указывает на их тесную связь и с Мангушевым.

«Договор аренды Всеволода Дугина не имеет никакого отношения к этим событиям, это просто стечение обстоятельств. Возможно, этот договор, я не вдавался в подробности, может быть откровенной липой, где один кусок реалистичный, а другой — с датами и местом. Это попытка связать нас с данным мероприятием», — сообщил политтехнолог.

Собеседник отметил, что пока до конца не понимает, какой смысл было создавать подобное мероприятие. Мангушев поведал, что оппозиция в России во время крупных общественных событий часто прибегает к созданию «фабрик» для набора голосов за выгодных для себя кандидатов, набору фанатов на незаконные митинги и прочей массовки. Летний период в 2019 году, учитывая протесты и выборы, не стал исключением.

«Что касается ситуации со сбором фанатов, для неизвестной мне цели, то у меня есть достоверная информация, полученная также от моих источников, что подобные мероприятия готовились, люди действительно свозились, но в какой-то момент что-то пошло не так, и был дан отбой», — заключил Игорь Мангушев.

В следующем расследовании мы расскажем о пикантных подробностях сотрудничества политтехнолога Игоря Мангушева и директора «Новой газеты» Алексея Полухина.