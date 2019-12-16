Сирия может пойти по новому шелковому пути Китая, чтобы ускорить восстановление страны

Сирийский лидер Башар Асад сообщил в интервью китайскому каналу Phoenix, что САР намерена стать частью концепции КНР «Один пояс — один путь». Он уточнил, что Дамаск уже представил Пекину шесть экономических проектов. Подробнее о развитии взаимоотношений Сирии и Китая читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Мы предложили китайским властям шесть проектов, связанных с инфраструктурой, в рамках методологии данной концепции. Мы ждем ответа от них, чтобы определить, какие из проектов им подходят», — поделился президент САР.

Он добавил, что ряд компаний из Китая уже готовы принять участие в процессе восстановления Сирии, однако опасаются негативного эффекта западных санкций. Тем не менее, заметил Асад, уже разработаны специальные способы обхода введенных против САР экономических ограничений, что даст возможность иностранным корпорациям вести бизнес в Сирийской Арабской Республике.

Президент также обратил внимание, что между Дамаском и Пекином уже налажены контакты, в том числе в рамках культурного обмена. В частности, уточнил он, Китай предоставляет сирийцам ряд стипендий, количество которых ежегодно растет.

«Один пояс — один путь» — это международная инициатива КНР, направленная на улучшение действующих и формирование новых коридоров торговли, связывающих больше 60 стран Средней Азии, Африки и Европы. Этот новый «Экономический пояс Шелкового пути», разработанный лидером Си Цзиньпином, призван усовершенствовать торговые связи между Китаем и странами этих регионов.

По мнению востоковеда и публициста Андрея Онтикова, расширение контактов Пекина и Дамаска, в том числе в рамках реставрации в САР, имеет хорошие перспективы. Свое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ФАН.

«Китайцы работают на тех направлениях, на которых многие другие страны работать боятся. В том числе во многих африканских государствах с нестабильной политической ситуацией. Несмотря на многие препятствия, им удается успешно выстраивать деятельность и там. Именно поэтому плотное сотрудничество Китая с Сирией в ближайшее время вполне возможно, тем более если Пекину будут предоставлены определенные преференции со стороны Дамаска. Центральным властям САР, конечно, необходимо привлекать иностранные инвестиции, поскольку масштаб разрушений в стране после войны колоссален. Кроме того, необходимо реабилитировать экономику, которая дополнительно была травмирована санкциями США», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что помощи как раз не приходится ждать от тех внешних участников, которые сами причинили большой материальный урон Сирийской Арабской Республике.

«Таким образом, Китай может скоро присоединиться к России и Ирану, которые уже серьезно вложились в возрождение сирийской экономики. Их вклад был решающим на начальном этапе восстановления. Было подписано множество соглашений в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других. Те же, от кого помощи ожидать точно не стоит, — это, безусловно, западные страны. РФ ранее инициировала большую кампанию по стимулированию участия других государств в возрождении САР, но вскоре с их стороны появились условия, главным из которых фактически был уход Асада. То есть ясно, что США и другие думают не о помощи населению, а все равно о продвижении своих интересов», — подытожил Андрей Онтиков.

Ранее ФАН опубликовал новое расследование, в котором назвал ряд так называемых либеральных СМИ, являющихся частью созданной США сети по распространению фейков сирийских боевиков. До этого вышел материал, раскрывающий объем успешных действий россиян в САР, прежде всего в рамках борьбы с запрещенным в РФ «Исламским государством»1.

Во второй статье Федерального агентства новостей из сирийской серии рассказывалось о тесных связях, установившихся между ИГ1 и США. Так, последние наладили регулярные поставки БПЛА и другого оружия боевикам. В первой публикации были раскрыты контакты ИГ также с некоторыми российскими «оппозиционерами», среди которых — журналист «Новой газеты» Денис Коротков и олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.