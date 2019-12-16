Дамаск, 16 декабря. Вице-премьер Юрий Борисов прибыл в Сирию с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата политика.

В Дамаске он проведет встречу с лидером САР Башаром Асадом, а также беседы с министром по делам президентства Мансуром Аззамом и министром иностранных дел Валидом Муаллемом.

В преддверии заседания двусторонней межправительственной комиссии стороны поднимут вопросы о работе порта «Тартус», который был арендован Россией, а также варианты возможных таможенных преференций для поставки в Россию цитрусовых, оливок и оливкового масла из Сирии. Напомним, 18 ноября Сирия доставила морем в Крым первую партию оливкового масла общим объемом 46 тонн.

Помимо этого в планах обсуждение вопроса о поставках в Сирию российского зерна, в том числе по гуманитарной линии.

16 декабря Федеральное агентство новостей опубликовало четвертое расследование о том, как США организовали в России сеть СМИ, распространяющих «вбросы» сирийских боевиков. Третий материал из цикла публикаций о текущей ситуации в САР рассказывает об усилиях россиян в борьбе с террористами.

До этого была опубликована вторая часть расследования, в котором шла речь о связях США и боевиков в Сирии. США систематически предоставляют террористам инструкторов, обеспечивают всем необходимым вооружением, боевыми беспилотниками и наемниками в обмен на сирийские природные богатства. А самая первая публикация была посвящена связям сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами запрещенной в РФ группировки. Так, среди вещей террористов был найден номер телефона российского журналиста.