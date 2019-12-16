Героем фейков «Новой газеты» может стать любой «неугодный», но не оппозиция — Милонов

Известное российское либеральное издание «Новая газета» охотно и весьма неплохо зарабатывает на публикациях различного компромата и просто на заказных статьях. Минимальный ценник — миллион рублей, но это только для своих. Для сторонних заказчиков прайс начинается с двух миллионов рублей, а львиная доля полученных сумм оседает в карманах главного редактора издания Дмитрия Муратова.

Такой информацией с Федеральным агентством новостей поделился человек, длительное время сотрудничавший с «Новой газетой». Собеседник ФАН, который боится называть свое имя, опасаясь мести бывших коллег из оппозиционного лагеря, рассказал, что Муратов не гнушается брать деньги с очень разных заказчиков. Но неразборчивость эта напускная, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Не надо называть и считать подобное поведение неразборчивостью, — отметил Милонов. — Это как раз именно «разборчивость», но очень специфического толка. Они прекрасно разбираются в стоимости информации, а точнее не столько информации, а именно негатива, который им поручают вывалить. Руководство «Новой» прекрасно понимает, что размещение подобной информации стоит больших денег, и что публиковать подобного рода вещи — это выгодный бизнес».

При этом, по словам депутата Госдумы, журналисты этого издания поднаторели в том, чтобы уходить от ответственности за клевету.

«Можно же написать обтекаемо, но при этом того, на кого идет наезд, просто смешать с грязью. И здесь финансовые аппетиты «Новой газеты» отлично дополняются их политическими задачами», — именно так собеседник ФАН обозначил принцип, по которому владельцы издания берут деньги с заказчиков компромата.

«Ни за какие деньги вы не закажете у них компромат на лидеров оппозиции. Но против депутатов, чиновников, неугодных бизнесменов можно за деньги заказать любую чернуху. Так что они прекрасно совмещают финансовое обогащение с политическими задачами, которые перед ними ставят их кураторы. В этом «Новая газета» ничем не отличается от блога Алексея Навального, который также за деньги размещает информацию, с одной стороны нанося политический удар по своей стране, а с другой — неплохо на этом зарабатывая», — подчеркнул Виталий Милонов.

Бывший сотрудник «Новой газеты», который решился рассказать о нравах, царящих в этом либеральном издании, говорит, что в редакции берут деньги за все, но по определенным правилам.

«Например, Муратов берет деньги только от тех, кого знает лично, поскольку очень опасается подставы, — рассказал источник. — Прайс — два миллиона рублей за материал на сайте и в газете. Полтора миллиона для тех, кто сливает информацию. Совсем для своих — миллион. Но это надо быть прямо другом. И, кстати, в таком случае Муратов ни с кем не делится».

Но опубликовать платный компромат в «Новой» можно и без прямых контактов с Муратовым, рассказал собеседник ФАН. Это можно сделать через коммерческого директора Алексея Полухина.

При этом в «Новой» берут заказы даже у тех, кто далек от оппозиционной повестки, хотя сегодня основные заказчики — это структуры Михаила Ходорковского, американские фонды, а также некоторые коррумпированные чиновники. При этом связанные с Западом и оппозицией заказчики могут рассчитывать на любое количество материалов, за которые вносится ежемесячная плата. Деньги идут в резервный фонд газеты и лично Муратову.

По словам источника, по этой схеме проходят публикации замешанного в контактах с ИГИЛ1 («Исламское государство»1, ИГ1, запрещено в РФ) Дениса Короткова, которому фактически предоставлен карт-бланш по личной просьбе Ходорковского, хотя Муратов и недоволен активностью этого корреспондента.

«Муратов от него (Короткова) просто воет. Особенно после того, как Короткова обвинили в сотрудничестве с террористами», — говорит собеседник ФАН.

Вторая часть интервью с бывшим сотрудником «Новой газеты» появится после того, как ФАН проверит некоторые из его высказываний, вызывающих вопросы.

1 Организация запрещена на территории РФ.