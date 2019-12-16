Женщина из Подмосковья стала матерью 11 детей

Москва, 16 декабря. Жительница Московской области родила 11-го ребенка. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

По информации ведомства, роды прошли без осложнений, операцию проводили врачи Щелковского перинатального центра.

«Мне все понравилось, я благодарна врачам и среднему медицинскому персоналу за чуткое и трепетное отношение ко мне и к ребенку», — рассказала женщина.

Появившуюся на свет девочку назвали Лия. Ребенок здоров, весит 3,9 килограмма, а его рост составляет 52 сантиметра, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что семья из Ивантеевки уже воспитывает десять детей, старшему из которых 12 лет. Теперь же у 5 девочек и 5 мальчиков появилась новая сестра.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, какую помощь могут получить будущие мамы и женщины с маленькими детьми, проживающие в Москве. Это могут быть материальные выплаты, психологическая помощь, образовательные курсы, социальная карта со скидкой на покупки детских вещей. Кроме того, при выписке из роддома женщины получают набор для младенца «Наше сокровище», который состоит из верхней и повседневной одежды, посуды для кормления и других вещей.

По данным столичных властей, за последние семь лет в Москве выросла выживаемость недоношенных детей. Еще в 2012 году этот показатель составлял всего 47%, а уже сейчас он повысился до 83%.