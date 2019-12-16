Путин подписал закон о штрафах в 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах

Москва, 16 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, в Кодексе РФ об административных правонарушениях появится новая статья о нарушении порядка деятельности СМИ-иноагента. Нарушение нового закона влечет за собой штраф в размере 10 тысяч рублей для граждан, 50 тысяч рублей ― для должностных лиц, 500 тысяч рублей ― для юридических лиц. В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 50 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 млн рублей ― для юридических лиц.

Максимальная ответственность за нарушение закона предполагает штраф в 100 тысяч рублей или 15 суток ареста для граждан, для должностных лиц — штраф в размере 200 тысяч рублей, для юридических лиц — 5 млн рублей. Максимальная ответственность вводится за многократное (более двух раз в течение года) нарушение закона. Закон вступит в силу 1 февраля 2020 года.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о допрегулировании СМИ-иноагентов. Документом, в частности, вводится обязанность таких медиа учреждать российское юрлицо и маркировать свою продукцию. Кроме того, законом предусматривается возможность признания иноагентами физлиц.