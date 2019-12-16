Военкор Поддубный опроверг очередной фейк либералов о «ЧВК Вагнера»

Военный корреспондент телеканала «Россия 24» Евгений Поддубный отреагировал на пост блогера Любови Благушиной, которая «приписала» журналиста к «ЧВК Вагнера».

Ранее Благушина опубликовала в Facebook фотографию двух людей, сделанную в Сирии. При этом один из запечатленных на фото — это военкор Евгений Поддубный, внешность которого хорошо известна всем, кто следит за сирийским конфликтом. Однако на фото он подписан другим именем, а в сопроводительном тексте поста назван «героем из ЧВК «Вагнера».

Поддубный в своем Telegram-канале отреагировал на появление очередного фейка.

«Некая Любовь Благушина, юрист и «борец с кровавым режимом», разоблачает и срывает покровы, — написал военкор. — Я одного не пойму, я Тихонов или Лодочников? Это все, что нужно знать о либеральной пропаганде. Не знаю, данные реальны или нет, но кем нужно быть, чтобы так ненавидеть людей, которые воюют с террористами ИГ1 («Исламское государство»1; запрещено в РФ)?? Очень нездорово, впрочем, как всегда».

Свою позицию Поддубный разъяснил в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Понятия не имею, зачем либералы это делают, — сказал собеседник ФАН. — Не знаю: за деньги, или убеждения у них такие — довольно извращенные. Мне это непонятно, и я не считаю их сторонниками каких-то либеральных идей — это извращение либерализма. Это открытая ненависть к собственной стране, к людям, которые борются с терроризмом».

Евгений Поддубный отметил, что старается не обращать внимания на подобные публикации, но иногда не реагировать просто невозможно.

«Такие истории, конечно, абсурдны, — говорит он. — Но в этом абсурде проявляется так называемая «позиция» так называемых «либералов». Я не знаю гражданку, которая разместила эти фотографии, и не в курсе, верит она сама во все это, или нет. К сожалению, Интернет дает людям, которые позволяют себе подобную ложь, некоторое ощущение безнаказанности, в том числе в этическом плане».

В октябре 2019 года аналогичный фейк, в котором «бойцом» мифической «ЧВК Вагнера» был объявлен военкор Олег Блохин, опубликовала журналистка CNN Кларисса Уорд. Впоследствии она заявила, что не знала, что на видео — российский журналист.

1 Организация запрещена на территории РФ.