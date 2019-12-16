Малькевич призвал «поставить на место» заблокировавший российские аккаунты Twitter

Москва, 16 декабря. Некоммерческая организация Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) представит аналитический доклад о ситуации с блокировкой российских аккаунтов в Twitter 25 декабря. Об этом сообщил глава фонда и председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Напомним, ранее Роскомнадзор направил в Twitter обращение с требованием объяснить блокировку нескольких российских аккаунтов, в числе которых оказались страницы Россотрудничества, проекта «Хорошие новости» и Малькевича. В ведомстве назвали подобные действия противоречащими принципам свободы распространения информации. Малькевич поблагодарил Роскомнадзор за оперативную реакцию и за публично выраженную позицию.

«Ситуация действительно назрела, мы 25 декабря представим наш документ, где собраны все вопиющие случаи нарушения в принципе прав пользователей Twitter и нарушения российского законодательства тоже, конкретные случаи, кейсы, все собрано и описано», — рассказал глава ФЗНЦ.

Кроме того, Малькевич отметил, что в докладе фонд представит конкретные предложения по изменению законодательства РФ. По его словам, необходимо «поставить на место этих всех зарвавшихся товарищей».

«Потому что штрафы по 3 тысячи рублей, которые они платят, это все несерьезно, но есть ли у нас другие инструменты, которые заставят их вообще с нами считаться?» — сказал Малькевич.

Член ОП подчеркнул, что ранее органы власти никогда не лишались аккаунтов в соцсетях без объяснения причин и без предупреждения. В связи со сложившейся ситуацией Малькевич считает необходимым доработать законодательство РФ в сфере регулирования Интернета. Глава ФЗНЦ заявил, что пока в данной области невозможно отстоять свои права в полной мере.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей Малькевич заявил, что администрация Twitter, заблокировавшая его аккаунт, сработала на опережение в преддверии презентации исследования ФЗНЦ о деятельности этой соцсети, а также в виде мести за успешную презентацию доклада о цензуре в Facebook.