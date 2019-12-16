Легойда посоветовал недоброжелателям церкви научиться пользоваться «Яндексом» и Google

Сегодня Русская православная церковь, хочет этого кто-то или нет, оказывает серьезное влияние на общественные настроения в России. Из-за чего порой возникает неприятие между православными верующими и светской частью общества. Как его преодолеть, есть ли в православной среде свои либералы и консерваторы, какое будущее у взаимоотношений РПЦ и Константинопольского патриархата — на эти и другие вопросы Федерального агентства новостей ответил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

— На ваш взгляд, судя по тому, какие вопросы задают журналисты светских средств массовой информации, как отображается церковная жизнь в этих СМИ, растет ли православная грамотность в нашем обществе, уважение к церкви?

— Ответ на этот вопрос должен быть объемным. Мы живем в эпоху разнонаправленных тенденций. Да, часть журналистов стала лучше разбираться в православной теме. Я думаю, это происходит, в том числе, в силу активности Русской православной церкви. Особенно в последние 10 лет. Это не просто мои субъективные ощущения. Мы мониторим СМИ, следим за статистикой. Ведется определенная статистика. За 10 лет количество публикаций и программ о церкви увеличилось в 10 раз. Кстати говоря, в процентном соотношении негативных публикаций осталось примерно столько же, сколько и было — 3–5% (за исключением неких информационных всплесков, когда процент поднимается немного выше). Основной массив информации носит, я бы сказал, нейтрально-положительный характер.

И, конечно, когда интерес в обществе к православию растет, в серьезных редакциях неизбежно появляются те, кто разбирается в востребованной тематике. С этой стороны — я могу осторожно сказать, что в СМИ растет понимание, что есть на самом деле Русская православная церковь. Больше понимания того, какие темы для церкви являются важными, а какие — второстепенными, при всей их новостной резонансности.

С другой стороны — мы ведь находимся в ситуации, когда стремительно меняется сама журналистская профессия, журналистские стандарты. Один из основных законов классической журналистики — журналисты должны проверять факты — сегодня перевернут с точностью до наоборот. Сегодня сам читатель, если хочет иметь достоверную информацию, должен проверять факты. Я лично, читая даже самые авторитетные издания, регулярно перепроверяю, произошло ли нечто на самом деле, а если произошло, то, что именно. Не получилось ли так, что событие искажено до неузнаваемости.

Поэтому и тенденция разнонаправленная: в массе есть общее падение уровня журналистики (да и уровня культуры) в целом, но в частности — появились достойные профессионалы. При этом ни в журналистике, ни в экспертной среде почти нет серьезной аналитики по религиозной теме. Да, есть политологи, которые хорошо разбираются в церковных вопросах, но это, как правило, побочные для них направления — они не занимаются этим специально. И отсутствие полноценных экспертов плохо для всех — и для церкви, и для общества. И в этом есть определенная недоработка и со стороны синодального отдела.

— Вы ждете, что уровень православных экспертов будет расти?

— Я вообще оптимист.

— Как вы относитесь к утверждению, что православные приходы — пример идеального гражданского общества?

— Вообще, как политолог по одной из специальностей, я должен задать уточняющий вопрос: какое из определений гражданского общества в данном случае имеется в виду? Ну а в целом — главное устремление любой православной общины лежит не только за пределами гражданского общества, оно лежит за пределами культуры (Под культурой в данном случае я имею в виду все, что человеком создано — от табуретки до шедевров архитектуры). Спасение души человека не происходит в культурном пространстве. Но религия, будучи всегда прорывом за границы культуры, с другой стороны, исторически многое вносит в культуру. Религия формирует основные смыслы, основные нравственные законы человека и общества. С этой точки зрения, можно сказать, что православные общины, не ставя себе целью быть идеальной моделью или единицей гражданского общества, вполне могут стать ими по факту.

Если говорить о позиции Русской православной церкви, то наше священноначалие говорит, что православный приход должен быть, прежде всего, центром духовной жизни, но вместе с тем — и социальной, и культурной жизни. Патриарх, недавно общаясь со священниками, которых он рукоположил в сан, говорил, с чего должен начать свое служение священник: выяснить, сколько в приходе нуждающихся, подойти к каждой бабушке, спросить, требуется ли ей какая-то помощь — может быть, некому в магазин сходить. Если такие отношения понимать под гражданским обществом, тогда православный приход, действительно, образец для него. Если понимать под гражданским обществом непременную общественно-политическую активность его членов в отстаивании своих прав, то — нет.

— Есть еще и момент взаимовыручки среди прихожан, совместных добрых дел…

— Да, я, в том числе, и об этом говорил. При этом формирование православных общин — задача, которая сейчас только решается. Моя личная точка зрения — пока нельзя сказать, что у нас сформированы полноценные общины, и мы можем сказать всему российскому обществу: «Берите с нас пример». Пока это не так. Хотя есть очень хорошие православные приходы, но все же нам еще надо много внутренне расти.

— Одно время число тех, кто регулярно посещает храм, резко росло. Сейчас можно сказать, что рост числа воцерковленных продолжается или имеет место некий «застой». Если да — в чем его причина, на ваш взгляд?

— Число верующих и воцерковляющихся резко росло в первой половине 90-х годов по понятным причинам: после негласного запрета в церковь разрешили ходить всем желающим. Это был неожиданный для кого-то процесс, но он был объясним. И сейчас число верующих растет, несмотря на все разговоры о том, что в последние годы на Рождество и на Пасху, на праздничные службы приходит меньше людей. Это не имеет отношения к реальности. Тем более, что для церкви главное не это.

Церковь никогда не гналась за количеством ради количества. В Евангелии существует осмысление церкви как малого стада. И понимание, что много званных, да мало избранных, никуда не девается. Мы понимаем, что эта, условно говоря, попса может легко собирать стадионы. Церковь собирает души и собирает другими способами. Я даже так скажу: воцерковленность человека, степень его веры, сложно поддается измерению. Наиболее распространенный критерий — это когда человек прибегает к таинству причастия. Но и это не является никаким гарантирующим фактором. Дескать, если человек причащается, ему можно выдавать документ, что он истинно православный.

И все же число тех, кто причащается, — важный показатель для церкви. В любом храме РПЦ настоятель знает, сколько у него причастилось людей на литургии. Один из помощников, стоящих с платом у чаши, всегда считает. И мы всегда знаем, сколько человек у нас причащается.

— То есть эти данные собираются?

— Насколько мне известно, централизованно они не собираются. Но каждый настоятель, если его спросить, всегда ответит — больше у него становится причащающихся прихожан из года в год или наоборот. И мы видим, что число причастников в Русской православной церкви растет, и это важно.

Да, кстати, и с наполненностью храмов, несмотря на все разговоры — вроде «зачем столько строить» — все хорошо. Храмы, в том числе вновь построенные, не стоят пустыми. Например, когда строили храм святого благоверного Александра Невского при МГИМО, говорили, что вокруг и так много церквей. Но сейчас этот храм наполнен, на праздники часто приходится служить две литургии, поскольку на одной все прихожане не вмещаются в храм.

— У части неверующих остается раздраженность в отношении некоторых действий РПЦ, поведению священников и так далее. Почему, на ваш взгляд, к церкви чаще относятся предвзято, чем к светским организациям. История со строительством храма святой Екатерины в Екатеринбурге — яркое тому подтверждение.

— Если говорить конкретно о ситуации в Екатеринбурге, то там большая часть общества была за строительство храма на территории сквера. Все опросы это показывали, в том числе опрос ВЦИОМ. Да, в какой-то момент значительная часть жителей Екатеринбурга присоединилась к протестующим. Но протестовали они не против храма как такового, а против его строительства в определенном месте. Я считаю, что тот протест во многом носил организованный характер. Хотя и стихийная составляющая была, наверно. Но организаторы сыграли на важной для современного человека струнке: с нами не посоветовались. Что неправда, поскольку все общественные слушания были пройдены. В них участвовало около четырех тысяч человек. Просто они не резонировали тогда.

Все разговоры о том, что эти слушания были подтасованы, пусть останутся на совести тех, кто это говорит. Я не пытаюсь обвинить конкретно людей, которые хотели сохранить свой сквер и присоединились к протестам. В целом на ситуации в Екатеринбурге сошлось очень многое. И то, что сейчас некоторые пытаются представить ее как поражение РПЦ, — это путь к тупику. Если мы будем оценивать, кто выиграл в ней — церковь или протестующие — мы никогда ни к какому согласию не придем. Мы все проиграли, поскольку не смогли спокойно договориться. Мы одно общество и должны уметь договариваться друг с другом, несмотря на разные религиозные, политические и прочие убеждения. Это наша земля, на которой строятся наши храмы. Это наша вера, на которой основано мировоззрение русского и многих других народов. Если мы не будем строить храмы, на этих местах могут возникнуть другие сооружения. Свято место пусто не бывает.

У меня есть надежда, что церковь станет более понятой светской части общества. Что все больше людей будет приходить в церковь, все более осознанно жить в ней.

А вообще у недовольства, которое проявляется сегодня время от времени, разные причины, разные корни. Есть ситуации, когда люди, имеющие отношение к церкви как миряне, так и священники, ведут себя таким образом, что вводят в серьезный соблазн тех, кто смотрит на это со стороны. Иисус Христос говорил: «Все узнают, что вы мои ученики по тому, что будете иметь любовь друг ко другу». Но самая большая проблема нашей церкви сегодня в том, что далеко не все в ней эту любовь имеют. Эта наша внутренняя проблема. И поэтому сторонние люди, когда смотрят на нас, церковных, иногда имеют право сказать: «Это вот эти — последователи Христа?»

Я не хочу обидеть миллионы искренне верующих людей, но проблема непонимания православия невоцерковленными людьми начинается с этого.

Но надо понимать и то, что на протяжении всей истории христианства были люди, которым церковь не нравилась сама по себе. Они всегда находили причины для недовольства. И сейчас нам иногда говорят: «Вы должны внутри ограды сидеть, там кадилом махать и никуда не выходить». Но церковь всю свою историю занималась тем, что несла учение Христа людям, делала это не только в стенах храмов, и не собирается отказываться от этого.

— Можно ли говорить о противостоянии неких условных либералов и консерваторов в РПЦ? Если да — чем оно вызвано и к каким последствиям может привести?

— С моей точки зрения, оформленных движений даже условных консерваторов и либералов в Русской православной церкви не существует. Проявленного противостояния церковных западников и славянофилов у нас нет. Мы не можем сказать: «Смотрите, с той стороны 10 мыслителей и с той стороны — 10. И у каждой группы есть какая-то своя особая идеология». Да, есть несколько медийных ресурсов, которые пытаются проводить определенную линию в трактовке православной позиции. Она может быть менее консервативной или более консервативной. В частности, телеканал «Царьград», у которого есть четко заявленная консервативная позиция. Есть отдельные деятели с более активно выраженными крайними позициями. Они пытаются оппонировать друг другу или каким-то идеям. Но в целом говорить о внутреннем противостоянии нельзя.

Я вообще считаю, что церковь по природе своей не может быть ни консервативной, ни либеральной. Она традиционна. Напомню слова патриарха Кирилла о том, что мы сохраняем не все, что было в прошлом, а только то, что нам важно и дорого, и поэтому нуждается в сохранении. Нам иногда пытаются в упрек поставить, что церковь не меняется. Но это не так. Сегодняшняя церковь — это совсем не та церковь, что была в IV или XV веке. Я лично, отстаивая позицию РПЦ, присутствую во всех популярных соцсетях. Веду страницы и общаюсь с людьми по самым актуальным вопросам. Я понимаю, что информационная среда сегодня устроена таким образом, что каждый выбирает свои источники информации. При этом их можно так ловко выбрать, что ничего настоящего ты о церкви знать не будешь. А те источники, которыми ты пользуешься, транслируют искаженную или откровенно лживую информацию о церкви.

Когда меня такие люди с пафосом спрашивают, какие добрые дела делает церковь, я отвечаю: «Господь Бог дал вам «Яндекс» и Google, научитесь уже, наконец, ими пользоваться. В несколько кликов в первых 20 ссылках можно увидеть и понять тот огромный объем работы, который делает Русская православная церковь».

— Какие долгосрочные выводы, на ваш взгляд, РПЦ МП должна сделать в связи с действиями Фанара по созданию раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ)? Означает ли признание этой организации канонической церковью со стороны Элладской православной церкви и Александрийской церкви, что раскол принимает необратимые формы?

— Что касается Александрийской церкви, пока не было заявления Священного синода, признающего ПЦУ. Пока мы имеем факт литургического поминовения господина Денисенко в качестве главы новой церковной структуры. Хотя это тоже тревожный звонок. Ясно, что в складывающейся сейчас ситуации нет ничего хорошего. Любые разделения никогда не шли на пользу церкви. Это нарушение того, что заповедано людям Иисусом Христом. Все православные обязаны читать Евангелие, а там прямо сказано, что Христос молился и заповедовал церкви быть единой. Поэтому нет ничего хорошего в расколе христианства 1054 года. Нет ничего хорошего в том, что происходит сейчас в православном мире. Но в этом плане Русская православная церковь делала, делает и, я уверен, что будет делать все возможное для того, чтобы этот раскол не ширился. Мы прилагаем колоссальные усилия для того, чтобы сохранить единство церкви. Но именно единство церкви. А церковь должна жить по тем законам и канонам, что нам заповеданы. А не просто сохранять формальное единство, закрывая глаза на то, как представители одного из поместных православных церквей пытаются, ломая все каноны, грубо вмешиваться в дела других церквей.

— Сейчас от некоторых православных звучат призывы к священноначалию РПЦ предать анафеме константинопольского патриарха Варфоломея…

— Я думаю, что до сих пор наше священноначалие действовало взвешенно и мудро в этой непростой ситуации. И дальше так и будет происходить.

— Некоторые православные СМИ, в частности телеканал «Спас», в последнее время активно начали использовать приемы подачи информации, привлечения внимания, аналогичные тем, что используют светские СМИ. На ваш взгляд, насколько это оправданно?

— Не существует никаких православных СМИ, как не существует православных летчиков или стоматологов. Вот если бы, допустим, сейчас нас фотографировал не ваш фотограф, а фотограф синодального отдела, вы думаете, он как-то по-особому снимал бы, крестил объектив? Православным может быть человек, поскольку это определяет его веру и мировоззрение, но не профессию.

Правда, могут быть православными и СМИ. Но тот же «Спас» или журнал «Фома» называются православными именно потому, что они принадлежат Русской православной церкви, и на них верующие журналисты обсуждают все те же проблемы, что и другие СМИ, но с православной точки зрения. Поэтому я не понимаю, почему православные телеканалы не могут проводить ток-шоу или пользоваться какими-то иными современными телевизионными форматами. Другое дело, что нормальные форматы неправильно используются на некоторых телеканалах.

Скажем, что такое ток-шоу? Это просто передача, где есть ведущий, который дает людям высказать разные точки зрения. Но сегодня ток-шоу ассоциируются у нас в основном с криками, оскорблениями. Люди там орут, даже не пытаясь услышать друг друга. «Спас», используя формат ток-шоу, пытается показать, что таким образом собеседника можно услышать. Или те же самые реалити-шоу. У нас уже сформировалось представление, что это непременно подглядывание, подслушивание чего-то пошлого, неприличного. Но такого на «Спасе» или каких-то иных подлинно православных каналах, конечно, никогда не будет. Но при этом для того, чтобы быть интересными и конкурентоспособными, они должны использовать современные форматы подачи информации.