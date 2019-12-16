Путин подписал закон о временном запрете на выезд из РФ для экс-сотрудников ФСБ

Москва, 16 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о временном ограничении права на выезд из страны экс-сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), максимальный срок такого ограничения может составлять пять лет. Соответствующий документ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Инициаторы закона, депутаты Государственной думы, объясняли его необходимость тем, что на фоне опасной международной обстановки и «откровенно враждебных действий и провокаций» со стороны западных стран в отношении РФ, а также ее граждан, находящихся за рубежом, требуется принятие дополнительного комплекса мер по защите сотрудников органов безопасности.

Как ожидается, порядок принятия вердиктов об ограничении выезда военных силовых структур по этому основанию будет определять ФСБ. Уточняется, что такой запрет будет введен в отношении тех военных, кто был в курсе сведений особой важности или абсолютно секретной информации.