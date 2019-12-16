На прошлой неделе читатели выбрали лучший материал конкурса «Хорошие новости России», который проходит два раз в месяц. Первое место в конкурсе актуальных публикаций заняла автор материала «На мероприятиях «Новогодней столицы» гостям с инвалидностью будут помогать волонтеры» Анастасия Батищева. Она получит денежный приз в размере 30 тысяч рублей.

Это история о том, что во время празднования Нового года в Рязани будут учтены потребности людей с ограниченными возможностями, в частности — инвалидов-колясочников.

Федеральное агентство новостей поздравило Анастасию Батищеву, которая рассказала о пользе конкурса «Хорошие новости России».

«Спасибо вам большое за поздравления. Очень приятно было победить. Изначально номинация для меня стала неожиданностью. Зачастую как-то требуется подать заявки на конкурс, и ты самостоятельно выбираешь материал. Тут эксперты выбрали материалы среди хороших новостей. Я работаю в журналистике уже не один год, у меня было четыре года в одном информагентстве, потом, скажем так, устав, я уходила в другую сферу. Вернувшись, я, конечно, поняла, что тенденция не меняется. Народ по-прежнему очень любит криминал, пришествия, ДТП и так далее. Но, честно говоря, хотелось бы все-таки изменить вот эти вкусовые предпочтения, уйти от понятия «пипл хавает» и выбрать какую-то иную сторону», — пояснила Анастасия Батищева.

По ее мнению, конкурс «Хорошие новости России» меняет ситуацию. Батищева обратила внимание, что материалы, которые представлены в конкурсе, несут в себе положительную повестку.

«Надеюсь, что со временем люди научатся не только радоваться чужому горю, но и воспринимать информацию позитивно. Нужно поддерживать не только авторов, но и СМИ, которые прекрасно понимают, что могут лишиться трафика, опубликовав положительную новость. Правильно, что вы (Федеральное агентство новостей. — Прим. ред) выбрали этот путь. Это нужно поддерживать, потому что кроме треша и так далее есть что-то человеческое», — заключила победительница конкурса «Хорошие новости России».

Конкурсным жюри в составе профессиональных журналистов было отобрано на оперативный конкурс десять публикаций региональных СМИ, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости о происходящем в России. Материалы были отобраны в пяти номинациях, как и в большом конкурсе «Хорошие новости России», победители которого определяются два раза в год. Это номинации «Герои современности», «Общество и социальные проекты», «Наука и инновации», «Экономика страны или региона», а также «Спорт».

Если вы хотите, чтобы ваши материалы участвовали в оперативном конкурсе «Хорошие новости России», то необходимо прислать заявку на почту goodrussia@riafan.ru, указав, что вы желаете побороться за призы, которые присуждаются дважды в месяц. Условия участия в этом конкурсе просты: претендующий на победу материал должен выйти в свет в период с 6 по 19 декабря и сообщать о чем-то хорошем. 20 декабря конкурсной комиссией будут выбраны очередные десять номинантов. Материалы будут выставлены на читательское голосование, которое продлится ровно одну неделю. Таким образом, новые победители конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России» будут определены под самый Новый год. Журналисты региональных СМИ, не упустите свой шанс!