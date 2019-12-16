Бузова отказала последним претендентам на свое сердце в шоу «План Б»

Москва, 16 декабря. Телеведущая и певица Ольга Бузова решила отказать двум оставшимся кандидатам в спутники жизни на реалити-шоу «План Б».

На момент принятия неожиданного решения в программе продолжали участвовать Валерий Попович и Романа Гриценко. Такой шаг Бузова объяснила нежеланием лгать зрителям и участникам.

«Я не хотела обманывать ни себя, ни участников, ни всех тех, кто за нами наблюдал, переживал и волновался», — заявила ведущая.

Реалити-шоу «План Б» выходит на канале «ТНТ», по сюжету Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов ищут себе пару. После завершения гонки к сердцу Бузовой, певица продолжит помогать Батрутдинову сделать выбор между оставшимися участницами Елизаветой Аниховской и Маргаритой Гавриловой, передает «Культуромания».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о вызывающих нарядах Бузовой и Лолиты Милявской, в которых певицы пришли на церемонию вручения музыкальной премии «Золотой хит» телеканала Music Box.

На торжественном мероприятии обе выступили практически без одежды. Бузова вышла на сцену в боди с блестящей бахромой и колготки в сеточку, а Лолита, похорошевшая после развода с уже пятым по счету мужем, нарядилась в прозрачный шифоновый комбинезон поверх черного нижнего белья. Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на откровенные образы артисток.