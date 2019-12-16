Путин заявил об укреплении позиций России на мировом рынке вооружений

Москва, 16 декабря. Россия с начала 2019 года поставила за рубеж вооружения и военную технику на общую сумму в размере 13 миллиардов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

«В текущем году отгружено продукции на общую сумму 13 миллиардов долларов», — сказал глава государства.

Российский лидер также добавил, что по итогам нынешнего года объем экспорта вооружения значительно вырос по сравнению с 2018 годом. При этом Путин подчеркнул, что Россия продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке вооружений, несмотря на санкции.

«В целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает 50 миллиардов долларов», — добавил президент.

Глава государства также отметил, что повышение спроса на российскую военную продукцию является серьезным стимулом для дальнейшего укрепления лидирующих позиций РФ в этой сфере. Президент добавил, что увеличение объема экспорта российского вооружения является результатом проведения выставок «Армия-2019» и МАКС-2019.

Кроме того, российский лидер призвал производителей российского вооружения активнее развивать сеть зарубежных сервисных центров на территории стран-заказчиков, а также создавать совместные предприятия по производству запасных элементов для поставляемой техники.