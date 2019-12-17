Дамаск, 17 декабря. Сирийская семья дала эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей (ФАН), в котором рассказала о катастрофической ситуации, сложившейся в лагере аль-Холь в провинции Хасака.

Семья Ум Халеда чудом смогла сбежать из лагеря аль-Холь после долгих лет страданий из-за стремительного ухудшения гуманитарной ситуации в лагере, находящемся под управлением курдских радикалов. Ситуация в лагере особенно обострилась после проливных дождей и многочисленных наводнений, охвативших сирийский регион.

В ходе беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей мать семейства рассказала о том, что курды не передавали им необходимую гуманитарную помощь и не позволяли гумконвою въехать в лагерь. Кроме того, самим беженцам также не разрешали покидать территорию лагеря аль-Холь.

«Каждые три дня нам давали 5 буханок хлеба на 10 человек, когда мы просили больше еды, нам говорили, что этого и так достаточно. Большая часть проживающих в лагере людей остается за гранью бедности, на входе в лагерь у них отобрали последние личные вещи», — пожаловалась собеседница ФАН.

Женщина также рассказала, что к своим собственным семьям, проживающим в лагере, у курдских радикалов было особое отношение. Их дети могли получать необходимые учебники и медикаменты. В то же время дети из обычных семей были лишены практически всего.

«Они забирали всю одежду из гуманитарной помощи для своих детей, а другим детям ничего не давали. Они запрещали детям ходить в нормальные школы. Вместо этого они брали детей в свои школы, где их учили так, как считали нужным», — резюмировала она.

Стоит отметить, что в сирийском лагере беженцев аль-Холь находятся порядка 73 тысяч человек, большая часть из которых — женщины и дети. Саму ситуацию в лагере можно охарактеризовать как гуманитарный кризис.

Тем временем сотрудникам Федерального агентства новостей удалось получить доказательства того, что США причастны к созданию и поддержанию запрещенного в России «Исламского государства»1. ФАН также узнал, что журналисты либеральных СМИ, в том числе представитель «Новой газеты» Денис Коротков, работают на боевиков. В то время как беглый олигарх Михаил Ходорковский помогает им поддерживать связь с ИГИЛ1. Впоследствии стало известно, что американцы организовали в нашей стране сеть СМИ, распространяющих «вбросы» сирийских боевиков.

Кроме того, ФАН выпустил еще один большой материал о российской военной операции против ИГ1 в Сирийской Арабской Республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.