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Экономика

Путин отменил «банковский роуминг» в России

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Путин отменил «банковский роуминг» в России

Москва, 16 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга» или комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка.

Согласно документу, взимание различных комиссий за переводы между филиалами одного банка в разных регионах России является самой настоящей межрегиональной дискриминацией потребителя.

Все филиалы и внутренние структурные подразделения банка являются составной частью одной организационной структуры банка, поэтому переводы между счетами, которые были открыты в различных его территориальных подразделениях, являются обычными внутренними переводами.

Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования, чтобы банки успели привести свои тарифы в соответствие с новыми требованиями. 

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