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Определились пары в 1/8 финала Лиги чемпионов

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Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Ньон, 16 декабря. В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала престижнейшего клубного турнира — Лиги чемпионов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба УЕФА.

Так, дортмундская «Боруссия» сыграет с «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), мадридский «Реал» поспорит за выход в четвертьфинал c «Манчестер Сити», итальянская «Аталанта» — с испанской «Валенсией», а мадридский «Атлетико» — с английским «Ливерпулем».

Кроме того, английский «Челси» встретится с мюнхенской «Баварией», французский «Лион» поборется за выход в следующую стадию турнира с туринским «Ювентусом», английский «Тоттенхэм» встретится с немецким «Лейпцигом», а итальянский «Наполи» — с испанской «Барселоной».

Первые матчи состоятся 18, 19, 25 и 26 февраля, ответные — 10, 11, 17 и 18 марта. Финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле.

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