Медиагруппа «Патриот» и Госдума окажут поддержку выпускникам детдомов

В Госдуме 20 декабря при информационной поддержке медиагруппы «Патриот» пройдет первый всероссийский конгресс «Светлое будущее». Он будет посвящен вопросам социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Впервые на государственной площадке такого уровня получат голос ребята из детдомов — победители конкурса фонда развития социальных проектов «Прогресс», одного из организаторов мероприятия.

К разговору приглашены сенаторы Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители правительства РФ, Следственного комитета, Общественной палаты, Росмолодежи, Роструда, Рособрнадзора, министерства просвещения, министерства науки и высшего образования, МВД, министерства финансов, министерства экономического развития, СПЧ, Генпрокуратуры и члены других заинтересованных ведомств и общественных организаций России, которые ведут работу с подростками из детдомов.

Главная цель конгресса — увеличить процент детей, поступающих в высшие учебные заведения после выпуска из детдома. Согласно действующему законодательству РФ, статус сироты дает такому ребенку преимущественное право зачисления в вузы по бюджетным программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний. Однако таким правом пользуются всего примерно 5% выпускников детских домов России.

Мы попросим ребят рассказать, что мешает им поступить в вуз после выпуска из детдома, и привлечем к диалогу экспертов по работе с такими подростками.

Накануне мероприятия фонд «Прогресс» провел конкурс почти во всех 85 субъектах России: в детдомах отбирали самых активных и талантливых подростков в творчестве и классических образовательных дисциплинах. Наставники будут сопровождать победителей вплоть до выпуска из детских домов и вдохновлять их на поступление в высшие учебные заведения.

Первый пункт этой программы — участие в конгрессе «Светлое будущее» в Государственной думе в Москве. После встречи с ведущими политиками страны ребята поучаствуют в ярмарке профессий от ведущих вузов столицы, пообщаются со студентами, которые проходят там обучение.

Информационный партнер конгресса — медиагруппа «Патриот» — предложит подросткам, заинтересованным в журналистике, опубликовать свои первые статьи на площадках наших информагентств.

«Если коротко, то это разговор о мечтах. О том, что нужно стремиться к большему. Если ты растешь в детдоме, это не значит, что у тебя на роду начертано не стать никем выдающимся. Ты можешь взять все в свои руки, выучиться и пойти дальше, — уверен президент фонда развития социальных проектов «Прогресс» Кирилл Терентьев. — Успех кроется в совместной работе самих детей, воспитателей, волонтерских организаций и государства. Для этого мы и организуем конгресс — всех выслушать, всем дать слово и вместе придумать, что делать. Со стороны общественных организаций мы ставим задачу вдохновлять воспитанников детдомов действовать и использовать весь потенциал, который у них есть, все ресурсы от государства. От государственных деятелей ждем предложений по усилению соцподдержки».

Ранее Кирилл Терентьев подробно рассказывал о проекте в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.